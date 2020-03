Banda MS, El Recodo y más suspenden conciertos en EU; otros artistas también se ven afectados por el Covid-19

La pandemia de coronavirus obliga a posponer presentaciones para evitar eventos masivos donde se propague la enfermedad

Fernando Espinoza / Noroeste Redacción

15/03/2020 | 09:51 AM

La movilización global que ha causado el coronavirus golpeó a los artistas del regional mexicano, pues se vieron obligados a cancelar o posponer los conciertos que tenían programados para este mes y los próximos en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales y comunicados de prensa, Banda MS, El Recodo, Recoditos, Gerardo Ortiz y Pancho Barraza, entre otros, han dado a conocer que por indicaciones del Gobierno de EU, uno de sus mercados más fuertes, sus conciertos están detenidos.

En el caso de Banda MS, tuvieron que posponer hasta nuevo aviso conciertos que tenían programados para marzo y abril en lugares como Laredo, Dallas y El Paso, en Texas; en Salem, Massachusetts; en Oregón; en Seattle, Washington; en San José, California, y Oklahoma City.

Incluso este sábado 14 de marzo, tenían programada una presentación en Freeman Coliseum en San Antonio, Texas, la cual pospusieron para el 29 de agosto.

Por su parte, Banda El Recodo hizo lo propio con respecto a sus conciertos.

“Ahorita es temporada de Estados Unidos y nos está pegando duro y no nada más a nosotros, todos los compañeros de las demás agrupaciones o los artistas, ahorita el trabajo es allá”, mencionó su líder, Poncho Lizárraga, en acercamiento con la prensa en Mazatlán.

Pancho Barraza difundió un boletín donde dio a conocer que pospone su presentación en el Microsoft Theater, que había anunciado como una de sus presentaciones más esperadas del año. Además, en redes sociales agregó que la decisión es por las recomendaciones que les hizo llegar el Estado de California.

"Mi gente de los Ángeles CA y alrededores les informamos que el concierto que teníamos programado para este sábado 14 de Marzo, SE POSPONE PARA EL PRÓXIMO 09 DE OCTUBRE ‼️, La salud del público es muy importante para todo nuestro equipo de trabajo, Nos vemos en la nueva fecha. Muchas Gracias Por Su Compresión", escribió el cantante en su Facebook.

Otros banderos como Gerardo Ortiz, Banda Los Sebastianes y Banda La Adictiva también pospusieron sus conciertos.

Giras internacionales se posponen

Diversos artistas internacionales han anunciado también la cancelación de sus giras por coronavirus, como Maluma, Ricky Martin y Juanes, entre otros.

Estas son algunas de las cancelaciones a raíz de la propagación mundial del coronavirus, de acuerdo a CNN.

Alejandro Sanz

El cantautor español, Alejandro Sanz, que se encuentra en medio del tour #LaGira por América Latina, canceló sus presentaciones en Colombia.

Sanz tenía programados conciertos en Bogotá y Cali en marzo y en Barranquilla en mayo.

"Debemos ser responsables con respecto a esta pandemia y que prevalezca el bienestar y la salud de toda la ciudadanía", dijo el cantante en su cuenta de Twitter.

Además, anunció que la gira se queda en casa y este domingo 15 de marzo hará una trasmisión en vivo a través de YouTube, a las 13:30 horas, tiempo de Sinaloa. Y aquí puedes verlo:

Maluma

El cantante Maluma aplazó el resto de su gira europea, pues ya había cancelado una fecha en Milán.

WK Entertainment, la compañía que lo representa, publicó en la cuenta oficial de Instagram del colombiano que el resto de las 14 fechas de la gira “11:11” fueron suspendidas.

Juanes

El colombiano Juanes aplazó su concierto en Bogotá por la instrucción de la Alcaldesa de la ciudad, Claudia López, de cancelar de eventos de más de mil personas.

"Lo más importante es cuidarnos y seguir las recomendaciones de las autoridades con respecto al COVID-19. Vamos a retrogradar y cumplir nuestra cita. Bogotá, te amo, pronto nos reuniremos de nuevo", dijo el cantante en un comunicado.

Chayanne

El puertorriqueño Chayanne dio a conocer en Instagram que su gira por Latinoamérica y España queda suspendida. Las presentaciones que se ven afectadas serán las de Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España.

"Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos; así que espero sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte, la prevención es muy importante”, apuntó a través de un comunicado.

Ricardo Montaner

El cantante venezolano Ricardo Montaner anunció en Twitter que suspende su gira por Estados Unidos.

"Amig@s,el #Coronavirus tiene al mundo entero en vilo. Mi oficina ha decidido postergar y re programar las fechas de mi tour #USA 2020. En pocas horas un boletín informativo les hará saber cuándo estaré con tod@s, la salud es lo primero. Dios los bendiga", escribió.

Billie Eilish

La cantante estadounidense Billie Eilish confirmó en una serie de tuits que pospone varias fechas de su gira “Where do we go” en Estados Unidos hasta nuevo aviso.

“Estoy muy triste de hacer esto, pero tenemos que posponer estas fechas para mantener a todos a salvo, les dejaremos saber cuando serán reprogramadas, por favor, manténgase sanos”, dijo la estrella.

Las fechas suspendidas son las de Filadelfia, Nueva York, Newark, Washington, Boston, Brooklyn, Detroit, Chicago, Indianápolis, Nashville y St. Louis.

Soda Stereo

La agrupación argentina Soda Stereo anunció la reprogramación de su gira “Gracias Totales” en América Latina y Estados Unidos por el coronavirus.

Los miembros explicaron en sus redes sociales que se trata de una situación de fuerza mayor, que quieren cuidar a su público, a los artistas y al equipo de trabajo.

Soda Stereo agregó que en las próximas semanas estarán informando las nuevas fechas y que las entradas que ya habían sido compradas serán válidas para el día en que sea reprogramado cada concierto.

La banda se presentaría en Paraguay, Buenos Aires, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Chile y Estados Unidos.

...Y también el Pa’l Norte

En el País, festivales como Vive Latino, celebrado este fin de semana en la Ciudad de México, decidieron seguir adelante, sin embargo, no es el caso de Pa’l Norte, previsto para celebrarse el 20 y 21 de marzo en Monterrey.

A través de un comunicado, los organizadores indicaron que el festival se pospone para el segundo semestre del año, en atención a la situación por coronavirus que se vive en Nuevo León.