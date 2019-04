Banda MS prepara dueto con Natalia JimÃ©nez

BANDA MS

Banda MS prepara dueto con Natalia Jiménez

La cantante española viajó hasta Mazatlán para grabar con la banda

Fernando Espinoza

Natalia Jiménez viajó desde España hasta Mazatlán para grabar junto a Banda MS un canción que están próximos a estrenar, tanto las banda como la cantante compartieron el momento en sus redes sociales.

Aunque la banda no ha revelado el nombre del tema, o si es inédita o un cover, lo que si compartieron fue su emoción al recibir a la cantante y compositora española en el estudio de Lizos Music, donde no solo grabar las voces del tema, sino tambié el video musical del mismo.

“Esto.. no se lo pueden perder! Muy pronto Natalia Jiménez”, compartieron en las redes sociales de la banda junto a una fotografía donde aparece la intérprete de “Creo en mí”, junto a Alán Ramírez y Oswaldo Silvas, vocalistas de la banda.

Por su parte, Walo compartió con sus seguidores que desde hace mucho tiempo es fan de Natalia, y aunque se la ha encontrado en premios musicales nunca se había atrevido a pedirle una foto, porque ya una vez un artista desairó su solicitud.

“Por mucho tiempo admire a esta mujer, gran talento, una voz inigualable... Siempre la miraba pasar en las alfombras roja y decía,”un día me animaré a pedirle foto” (por la mala experiencia que tuve con uno de mis más grandes ídolos que me negó una vez una foto,no me atreví a pedírsela a ella) mira que cuando tienes paciencia y las cosas se dan por sí solas, resultan mejor..... @nataliajimenezoficial Hoy te admiramos más, sé que el resultado de este encuentro será extraordinario @bandamsoficial ft. @nataliajimenezoficial Fue un placer tenerte en casa @mazatlanmex”, escribió junto a una foto con la cantautora.

Por otro lado, la ex vocalita de La Quinta Estación también compartió a través de las redes sociales su alegría junto a una foto con los cantantes mazatlecos, “@bandams os amo sois la pera!!!! Va a quedar increíble. Gracias por creer en mi y hacer esta canción conmigo”, escribió.