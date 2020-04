Barack Obama anuncia apoyo a Joe Biden

Barack Hussein Obama II​, presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017, anunció su apoyo a Joe Biden, único precandidato del Partido Demócrata que queda en la contienda electoral para enfrentarse con Donald Trump el próximo noviembre.

"Joe tiene la experiencia y la personalidad para guiarnos en los momentos más oscuros", dijo Obama en un video publicado este martes 14 de abril en su cuenta de la red social Twitter, en referencia a cómo EE.UU. está actualmente enfrentando la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Biden ha insistido en que su potencial llegada a la Casa Blanca será como una extensión de la gestión Obama, por lo que el respaldo del ex presidente es clave, porque sigue siendo una de las figuras más populares e influyentes del espectro político estadounidense.

"El anuncio marca el resurgimiento de Obama en medios de comunicación tras haberse mantenido al margen de las primarias, en las que se llegaron a medirse hasta 25 copartidarios en algún momento. El apoyo de Obama en esta ocasión llega más rápido que en 2016, cuando esperó hasta junio para manfiestarse a favor de la entonces abanderada demócrata Hillary Clinton", recordó Univisión.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX