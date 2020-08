Barack Obama confirma que asesoró a jugadores de la NBA sobre crisis en la burbuja de Orlando

WASHINGTON._ El ex Presidente estadounidense Barack Obama confirmó, a través de un comunicado oficial de su oficina, que había mantenido conversaciones con jugadores de la NBA durante la “crisis” surgida en la burbuja de Orlando y en la que se planteó la posibilidad de dar por concluida la temporada, en protesta por la brutalidad policial.

“Como un ávido fanático del baloncesto, el Presidente Obama habla regularmente con jugadores y funcionarios de la liga. Cuando se le preguntó, estaba feliz de brindar consejos el miércoles por la noche a un pequeño grupo de jugadores de la NBA que buscan aprovechar su inmensa plataforma de cara al futuro después de su valiente e inspirador boicot a raíz del tiroteo a Jacob Blake”, señala el comunicado.

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P