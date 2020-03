Bartolo ColÃ³n, Â¿todo un experto en el billar?

El veterano lanzador dominicano Bartolo Colón no solamente se convirtió en uno de los mejores serpentineros de las Grandes Ligas, sino que mostró ser además de alta calidad jugando billar.

Mientras el beisbol de Ligas Mayores y Liga Mexicana esperan regresar a la actividad luego de que la temporada tuvo que suspenderse por el coronavirus, los jugadores pasan la cuarentena de diferentes formas.

Colón, quien firmó en Liga Mexicana de Beisbol --que también suspendió su arranque de campaña previsto para el 6 de abril-- con Acereros de Monclova al no tener ofertas de equipos de Grandes Ligas, publicó en su página social momentos del juego de billar en el que participó.

El dominicano, que lanzó durante más de 20 temporadas en las Grandes Ligas, grabó un video en el que muestra que la precisión excepcional que aportó desde el montículo se extiende también a la mesa de billar.

Resulta que no es la primera vez que Colón ejecuta este “trick shot.” Justo el mes pasado, hizo un disparo muy parecido, aunque ante un público más pequeño.

You're gonna want Bartolo Colon on your side if you play a game of pool 🎱🤣

(via IG/bcolon40) pic.twitter.com/82pDQqxW3S