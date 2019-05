Basura en MazatlÃ¡n se acumula en calles por los ciudadanos

Basura en Mazatlán se acumula en calles por los ciudadanos

Servicios Públicos Municipales responsabiliza a la gente por sacar los desechos a deshoras

Sheila Arias

Los problemas por la recolección de basura van más allá de la falta la de unidades, los ciudadanos no han colaborado para reducir el caos en las calles porque sacan la basura fuera de horario y algunos comercios aprovechan para sumar sus desechos y evadir el pago del servicio, expresó Juan Antonio González Olague.

El director de Servicios Públicos Municipales manifestó que el problema se agudiza en los Infonavit's, donde cada día se recolectan 20 toneladas por cada fraccionamiento, pues se trata de espacios con alta concentración de habitantes, y que poco a poco avanzan como zonas comerciales.

“La ruta que siempre deja (más basura) es la de los infonavíes, son 20 toneladas en cada uno, es doméstica y alguno que otro comercio que aprovecha para llevarla también ahí, el problema es que a pesar que vamos a diario, siguen haciendo acumulamiento y eso propicia que más comercios lleven basura”, comentó.

Esta situación de sacar la basura en horarios fuera de ruta ocasiona que, los desechos, durante el día se propaguen a las calles. Y al final del día el problema ya es más grande.

“Cuando hay algo así específico, llegamos, los atendemos inmediamente, si nos llega (un reporte) lo atendemos, pero quizá es porque un camión nos falla porque no tenemos reserva de camiones, y por donde va la ruta o hay un problema mecánico, pues se suspende desafortunadamente, pero cuando hay una unidad disponible la mandamos”, agregó.

-- ¿Y se puede multar, tienen facultades para eso?

“Sí hay algunas facultades, yo he estado hablando con el Presidente (Luis Guillermo Benítes Torres) para ver si se faculta más y ser más contundente, porque la población no lo ve, si yo veo a alguien tirando basura, no lo puedo sancionar directamente, tenemos que hacer una Policía Ecológica que se dedique”.

-- ¿Hablando de modificar reglamentos, lo considera necesario?

“Sí es necesario... a pesar que acabamos de pasar, sacan la basura”.

Y al tiempo que reconoce que el conflicto por la basura sigue en las calles, González Olague, también acepta que no hay camiones que alcancen, que sólo tiene 32 en circulación, aunque son 40, no faltan los que todos los días entran al taller.

Aunque el Ayuntamiento firmó contrato para comprar nuevos camiones, el funcionario aseguró que dos llegarán a final de este mes para la limpieza del Centro Histórico; y siete más llegarán hasta agosto, con eso pretenden bajar el problema.