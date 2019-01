Batman llegarÃ¡ en 2021... Â¿con El PingÃ¼ino como villano?

Batman llegará en 2021... ¿con El Pingüino como villano?

Noroeste / Redacción

18/01/2019 | 09:59 AM

MADRID._ Tas una larga serie de infortunios y contratiempos, Matt Reeves ha logrado completar su guión para The Batman.

El director aseguró recientemente que el libreto estaba finalizado y preparado para comenzar el rodaje. Y ahora parece que el filme ya podría tener fecha de estreno... y villano principal.

Aunque Warner no ha fijado ninguna fecha oficial para el estreno de la nueva película del Hombre Murciélago, Forbes informa que la cinta podría llegar en primavera de 2021, mucho antes de lo esperado, indicó excelsior.com.

Fijándose en el tiempo transcurrido desde el inicio de rodaje hasta el estreno en las anteriores películas de Batman, así como el tiempo de ejecución de Matt Reeves en sus anteriores trabajos, unas 14 semanas de duración, The Batman podría estar lista para la primera mitad de 2021.

Estas fechas son solo los planes iniciales de Warner, y se cumplirán solo si toda la producción se desarrolla sin contratiempos y en caso de que no sean necesarios muchos reshoots. En caso contrario, se espera que la película llegue, como muy tarde, en algún momento de 2022.

The Batman relatará la historia de un joven Bruce Wayne en sus primeros momentos como Batman. A pesar de los insistentes rumores, el propio Reeves ha asegurado que no tomará como referencia el cómic Año Uno de Frank Miller, y los últimos rumores apuntan a El Pingüino como uno de los villanos principales de la cinta.

EL IMPERIO DE OSWALD COBBLEPOT

El periodista de Forbes Mark Hughes ha señalado que Oswald Cobblepot, más conocido como El Pingüino, será uno de los villanos principales de The Batman. Sin embargo, no menciona si será el antagonista principal de Bruce Wayne o tan sólo uno más de los múltiples enemigos que aparecerán en la película.

No es la primera vez que los rumores apuntan al mafioso como uno de los personajes principales de The Batman. El verano pasado ya se informó que Cobblepot sería una pieza clave o bien de la película de Caballero Oscuro o bien de Birds of Prey, el spin-off protagonizado por Harley Quinn.

Con la lista de villanos para la película de Margot Robbie cubierta con Máscara Negra y Victor Zsasz, parece lógico que Reeves haya utilizado al personaje como mente en las sombras para su proyecto.

El actor Josh Gad ya suena con fuerza entre el fandom para interpretar el papel que antaño interpretó Danny DeVito, aunque por el momento no hay confirmación por parte de Warner.

Por el momento, todo esto son sólo habladurías, ya que ni el estudio ni Matt Reeves han confirmado ni desmentido los rumores. Del mismo modo, se desconoce si Ben Affleck volverá a ponerse la capa del Hombre Murciélago, o si será un actor más joven quien tome el relevo.