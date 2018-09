Belinda violó la Ley Electoral, es extranjera: TEPJF; la reporta ante Secretaría de Gobernación

El pasado 23 de junio, la cantante visitó la colonia Emiliano Zapata de Jojutla, Morelos, en donde regaló cobertores a los damnificados del sismo

Sinembargo.MX

20/09/2018 | 00:14 AM

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Una Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acusó a la cantante Belinda de violar la ley que impone la Constitución a los extranjeros al haber participado en un evento proselitista con los entonces candidatos a Diputado federales de Morelos y Presidente municipal de Jojutla, Morelos, Jorge Argüelles y Juan Ángel Flores Bustamante, de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

La denuncia –interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– contra la músico y los entonces candidatos a legisladores fue por la entrega de utensilios domésticos a las personas que asistieron al evento proselitista.

“En el evento, los candidatos pidieron el voto a su favor y había propaganda electoral que los beneficiaba. Se acreditó que, desde un vehículo rotulado con propaganda electoral, la cantante Belinda entregó en propia mano a la ciudadanía cobijas, almohadas y balones”, según el comunicado.

Asimismo, explica que la comunidad donde se entregó los utensilios “correspondía a personas que fueron damnificadas con el pasado sismo del 19 de septiembre, las cuales se considera que tienen un estado de vulnerabilidad debido a sus carencias económicas y de infraestructura.”

Asimismo, “se acreditó que la músico es Belinda reside en el país con la calidad de extranjera y que participó directamente en un evento político-electoral”.

Además, se ordenó avisar a la Secretaría de Gobernación (Segob) en términos de lo dispuesto en los artículos 33 de la Constitución Federal, 451, numeral 1 y 458, numeral 3, de la Ley Electoral.

El pasado 23 de junio, la cantante pop visitó la colonia de Emiliano Zapata de Jojutla, Morelos, en donde regaló cobertores a los damnificados del sismo.

Al llegar al lugar dijo a la prensa: “No es la primera vez que estoy aquí. He tratado de apoyarlos en lo más que he podido. Y espero seguir en este proceso para darles lo más que yo pueda. La verdad es que lo hago con todo el corazón. Los quiero mucho y aquí vamos a seguir y a luchar para sacarlos adelante”.

Belinda también dijo a los medios que “es lamentable cómo está la gente, la situación. Es lamentable ver cómo no ha habido ningún avance. Se supone que, pues ya ha pasado bastante tiempo, tendrían que encargarse de todo, y parece que está como si no hubieran hecho nada. Y entonces sí, es muy triste y ojalá que las cosas cambien pronto y, en lo que yo les pueda ayudar siempre, como ciudadana, cuenten conmigo, porque yo no tengo el poder, pero tengo corazón”.

La cantante recorrió varias calles de las zonas más afectadas de Jojutla, municipio que fue el más afectado en el sismo del 19 de septiembre de 2017.