Bella Hadid se disculpa por insultar a Oriente Medio

La modelo publicó una foto de su pierna que parece pisar a varios aviones con la bandera árabe y sus fans le acusaron de racismo

Noroeste / Redacción

Bella Hadid se ha visto obligada a disculparse por una polémica racista en la que se ha visto involucrada en los últimos días.

La modelo, de 22 años, publicó una imagen en sus stories de Instagram -el formato que desaparece a las 24 horas de su publicación- el pasado fin de semana en el aeropuerto en la que muestra su pierna y, de fondo, se ven varios aviones con las banderas árabes. “Otro”, escribió junto a la fotografía, en referencia a que tenía que viajar de nuevo.

Sin embargo, muchos de sus seguidores interpretaron que la top estaba “pateando” dichos aviones y la acusaron de racista, llegando a convertir en viral el hashtag #BellaHadidIsRacist (Bella Hadid Es Racista).

Tras esto, la modelo se ha visto obligada a difundir sus disculpas públicas a través de Twitter.

“Nunca quise faltarle el respeto a estas aerolíneas y mucho menos a estos países increíbles. No me fijé en los aviones que se veían al fondo, esa es la verdad”, dice Hadid.

“Quiero enviar una sincera disculpa a aquellos que alguna vez pensaron que les echaba la culpa, especialmente a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes... eso nunca fue así y espero que puedan comprender el malentendido”.

La polémica imagen que Bella Hadid publicó en su Instagram.

“No solo tengo mucho respeto desde el fondo de mi corazón, siempre he tratado de defender lo que siento que es correcto, especialmente con respecto a Medio Oriente. Nunca he sido y nunca seré quien hable sobre estos países... solo lo haré para difundir el amor y la verdadera belleza de ellos, como me enseñaron mi Teta y mi padre”, continúa en sus disculpas la modelo, hija del conocido empresario palestino Mohamed Hadid. “Sentir que los he decepcionado es lo que más me duele”, concluye.

Esta no es la primera vez que la menor de las hermanas Hadid se ve involucrada en una polémica ni la primera que la acusan de racismo, tanto a ella como a su hermana, Gigi Hadid. En febrero de 2017, la modelo compartió un video en las redes sociales de su hermana Gigi en un restaurante haciendo una mueca para imitar a una persona asiática.

En el vídeo, ya eliminado, se ve a Gigi sosteniendo una galleta en forma de Buddah, y luego sonríe y entrecierra los ojos, para imitar la cara.

Posteriormente, Bella eliminó el clip, pero no antes de que el video se hubiera difundido y compartido por otras cuentas con usuarios de redes sociales que acusaban a Gigi de burlarse de los asiáticos.

Ese mismo año, cuando Gigi anunció unos meses más tarde que iba a participar en el desfile de moda de Victoria's Secret que se celebraría en Shangai, su publicación en Instagram se inundó de comentarios de personas que le decían que no era bienvenida en China. En noviembre, dos semanas antes de que se celebrara el gran desfile, Gigi anunció que no podría participar y, aunque nunca se reveló los motivos de su ausencia, siempre se dijo que fue porque China habría rechazado su visado por dicha polémica en las redes sociales.