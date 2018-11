Bertha Alicia, de las pistas deportivas a las gradas de los estadios

Un accidente en un camión urbano la mantiene alejada de las competencias deportivas

Fernando Díaz

La atleta máster sinaloense, Bertha Alicia Cañedo Reyes, se encuentra alejada de las pistas debido a un accidente en un camión urbano el pasado marzo de este año en Culiacán debido al exceso de velocidad y la imprudencia vial del conductor de la unidad.

La atleta originaria de Culiacán, con 40 años en el deporte, vive su peor momento deportivo y emocional: se encuentra alejada de las pistas a la espera de una operación que le permita volver a entrenar y competir en la categoría máster.

Bertha Alicia asegura que tuvo que esconder su indumentaria del representativo mexicano, ya que le recuerda las competencias y le causa dolor saber que no puede llevar su vida como antes del accidente,

“Tuve que esconder mis uniformes, no podía verlos sin llorar, me causa mucho dolor ver los uniformes y saber que no puedo entrenar, me duele no llevar mi vida de antes”, señaló.

Cañedo Reyes señala que como deportista y como enfermera general en deporte ha sufrido y le ha tocado ver lesiones deportivas que son meramente comprensibles por el desgaste constante y esfuerzo.

“Me han tocado bastantes lesiones, fracturas, fisuras, desgarres, esguinces todas deportivas, pero la mía es ajena al deporte, eso es lo que me lastima”, dijo.

Alicia menciona se siente vacía sin poder entrenar y competir, era una rutina de lunes a sábado que perdió debido a una imprudencia de una chófer de transporte publico.

“Debido a ese accidente perdí muchas cosas; una de ella y las mas importante para mi es la de poder estar en la pista y sentirme libre. Pasaron tres meses para volver a pisar una pista no podía verla, lloraba de solo pensar en ella”, manifestó.

Debido a la lesión Cañedo Reyes se ha perdido tres competencias deportivas: un Nacional celebrado en el mes de julio, un mundial en Málaga, España en el mes de septiembre y en noviembre unos Centroamericanos.

“Debido a eso me perdí tres competencias un nacional celebrado en el mes de julio, un mundial en Málaga, España en el mes de septiembre y en noviembre unos centroamericanos; se siente una frustración enorme, al nacional me invitaron y ahí estuve apoyando a mis compañeros desde las gradas y como juez de protesta”, señaló.

Cañedo Reyes espera estar lista para el 2020 que se celebrara en Canadá, donde espera llegar a punto para competir en la categoría máster 50 en la competencia 60 metros con vallas indorr y poder traer una medalla para México

“Espero llegar al mundial del 2020 quiero competir ese mundial y ya después de eso pensar en el retiro por lo pronto solo quiero pensar en salir de este problema y estar en la mejor condición en ese momento”, asegura.

Algunos reconocimientos por su trayectoria deportivas:

Premio nacional de la mujer en el deporte categoría Máster 2009

Récord en salto triple en Saint Jhon Canadá 2012

Galardonada como la primer mexicana en ganar Oro en la prueba de salto triple por la Federación de Atletismo Máster 2009

Récord relevos 4x400 categoría 40-44 con 4:38' Costa Rica 2014

Reconocimiento Sol al merito deportivo 2009