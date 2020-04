Big Time Rush se reÃºne de manera virtual y enloquece a sus fans

No todo es malo durante este periodo de cuarentena y prueba de ello, es la sorpresa que los intérpretes de "Windows Down", le dieron a todos sus seguidores al reunirse vía streaming para darles un momento de alegría.

De acuerdo a una publicación de Tele Hit, la reunión se llevó a cabo alrededor de las 8:00 de la mañana de este lunes y fue grabada para ser publicada en la cuenta oficial de twitter de Big Time Rush. En este se ve a Logan Henderson, Kendall Schmidt, James Maslow y Carlos Pena.

"¿Cómo están todos? es una reunión de banda; ha pasado mucho tiempo desde que no estamos juntos", dijo la banda en el mensaje virtual en el que al final se despidieron con un "nos vemos pronto".

Este último mensaje provocó que los fans de Big Time Rush mostraran en redes sociales su emoción por un posible reencuentro musical.

"Big Time Rush terminó su primera reunión en cinco años con un: "nos vemos pronto chicos", compartió un usuario junto a un meme.

Big Time Rush ended their first update in FIVE years with “See you guys soon” I’m pic.twitter.com/yJP2Sb5NfM