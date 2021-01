Billie Eilish canta en español en 'Lo vas a olvidar', su colaboración con Rosalía

El par de intérpretes acaba de lanzar su tan esperada la colaboración

Hace un par de días, Billie Eilish y Rosalía compartieron el póster oficial de "Lo vas a olvidar", colaboración que habían anunciado desde hace dos años, pues fue en marzo de 2019 cuando la española habló por primera vez sobre esta pista en conjunto.

En abril pasado, reveló que ambas habían estado trabajando en la canción durante el encierro.

Hoy, por fin, y tras una larga espera, las cantantes han estrenado el tema y el videoclip oficial que formará parte del soundtrack del segundo episodio especial de la serie de HBO MAX: Euphoria, el cual se estrenará este domingo 24 de enero, publicó milenio.com.

El video musical de "Lo vas a olvidar", que ya cuenta con más de 350 mil reproducciones, está dirigido por el australiano-estadounidense Nabil Elderkin, quien ha trabajado con solistas y bandas como John Legend, The Weeknd, Foals, Arctic Monkeys y recientemente Dua Lipa.

En el metraje, cuya locación destaca por crear una atmósfera triste por su paleta de colores oscuros, la intérprete de "Bad Guy" canta en inglés, pero también en español.

La colaboración entre la joven estadounidense y la española ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas de streaming.

"Dime que no te arrepientes aún, dime si aún queda algo en común. El tiempo que se pierde no vuelve, dame un beso y bájame de la cruz", es la frase que canta en español la estrella de 19 años, además de la frase que da nombre al título de la canción.

En noviembre del año pasado, Billie Eilish lanzó su sencillo más reciente, “Therefore I Am”, tras el éxito de su primer álbum de estudio When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en 2019.

Por su parte, el último material de Rosalía, El mal querer, llegó en 2018 y más recientemente se unió con The Weeknd para un remix de "Blinding Lights".