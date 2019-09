BITS | The Dark Pictures: Man of Medan, una nueva fÃ³rmula de suspenso interactivo

BITS | The Dark Pictures: Man of Medan, una nueva fórmula de suspenso interactivo

Noroeste / Redacción

The Dark Pictures: Man of Medan, nos ofrece algo innovador y diferente.

MÉXICO (SinEmbargo)._ Durante E3 2019 conocimos esta nueva saga de videojuegos, The Dark Pictures Anthology, creada por Supermassive Games, los creadores de Until Dawn y publicada por Bandai Namco, que supone una nueva saga en el género de terror, la cual ofrecerá historias únicas y completas con cada entrega que estarán desarrolladas dentro el mismo universo, Man of Medan es la primera de ellas.

Man of Medan podría clasificarse como una aventura interactiva, algo similar a lo que hemos visto con entregas como Heavy Rain, Beyond: Two Souls o Detroit: Become Human. La historia nos presentará a los cinco personajes y uno por uno los conoceremos a fondo.

El relato nos llevará hasta un barco de la segunda guerra mundial, mientras nos embarcamos en un viaje para bucear, es justo en este “barco fantasma” donde comenzarán a contar las decisiones que tomemos: aciertos o errores, debido a la naturaleza del juego éste irá progresando hasta llegar al final.

La exploración se volverá parte fundamental, podremos encontrar pistas y objetos que nos ayudarán en la narrativa del juego para descubrir la verdad y evitar que nuestro personaje muera a toda costa. Además, a lo largo del juego se presentarán diferentes situaciones que buscarán tu fracaso, está confirmado que entre los 5 personajes tienen 69 posibles maneras de morir, por lo que cada paso que des dentro del juego y su historia será fundamental.

Man of Medan tiene distintas opciones para poder disfrutarse: podremos cambiar entre los cinco personajes y cada uno de ellos tendrá una influencia en la versión final de tu historia como jugador, cada una de las decisiones o acciones que tomes al controlar a cada uno pueden resultar a tu favor o en tu contra en el desenlace final; de igual forma podrás ser el responsable de quién vive o quién muere dentro de la historia principal.

Eso no es todo, también puedes vivir una experiencia multijugador en línea, la cual básicamente involucra a los mismos personajes, pero en este caso las decisiones serán tomadas por dos personas.

Aunque claro, si buscas una experiencia personal y hacerte cargo de todas las decisiones y el rumbo de la historia, tal vez no sea del todo necesario jugarlo con alguien más. También se nos ofrece un modo “noche de película” en el que tendrás que juntarte con tus amigos de manera física para terminar el juego, cada uno tendrá el rol de uno de los personajes dentro de la historia, de esta manera, cada uno tomará decisiones por su cuenta y ofrecerá una experiencia un poco más real e interactiva.

Al ser este un videojuego interactivo no profundiza demasiado en los controles de juego, son sencillos, son amigables y cumplen su propósito. Por la parte de nuestros personajes, tal vez el más popular sea Shawn Ashmore, mejor conocido como “Iceman” en la película de X-Men.

El trabajo narrativo es bastante bueno, digno de una historia de suspenso; esta antología no representarán secuelas directas, pero sí entregas que están desarrolladas indirectamente en el mismo universo aunque carezcan de una conexión directa.

El juego dura alrededor de 5-8 horas de inicio a final, tal vez podría parecer poco y es entendible, pero es una saga que debe de estar en el foco por la calidad narrativa que maneja, además de que seguramente veremos este tipo serie de juego más seguido que completarán la antología de The Dark Pictures.

En cuanto al género, tal vez no es del todo terror y sí un poco más de suspenso, pero al final del día no podemos encasillar el género para una saga en general cuando muchos estarán involucrados durante su desarrollo. Eso sí, el juego no está a la altura del terror que en su momento pudimos vivir con Until Dawn, pero nos mantiene en suspenso constante después de los primeros minutos.

The Dark Pictures: Man of Medan, nos ofrece algo innovador, diferente y conservador, pero lleno de mucha ambición que nos deja ansiosos por ver el resto de entregas o capítulos que están por venir en esta nueva saga.