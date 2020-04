Blanca, una joven de Navolato, varada en BogotÃ¡, Colombia junto con 140 estudiantes mÃ¡s

Blanca, una joven de Navolato, varada en Bogotá, Colombia junto con 140 estudiantes más

La estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que cursa la carrera de Relaciones Internacionales, cuenta que la UAS ya no les ha dado seguimiento a su estadía; como ella hay 7 alumnos más. Todo contacto ha sido con la embajada de México

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Blanca Amairani Ojeda Olivas es una joven de 20 años de Navolato, que en julio de 2019 fue de intercambio a Bogotá, Colombia, pero que desde que inició la pandemia del Covid-19 en el país sudamericano le ha sido imposible regresar a México.

La joven es una de los 141 estudiantes mexicanos que hoy en día están varados en Colombia, ya que el país sudamericano cerró los vuelos comerciales y la única forma de haber podido regresar fue cuando se le ofreció un vuelo que costaba alrededor de 20 mil pesos, un monto imposible de pagar para ella.

Así como Blanca hay nueve estudiantes en Colombia, de ellos ocho son de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La alumna platica que la UAS ya no les ha dado seguimiento, todo tipo de acercamiento ha sido con la embajada mexicana.

Los nombres de quien hoy están varados en Colombia son Ana Gabriela Peñuelas López, Itzamara Yunive Burgueño Ayala, Vanessa Sánchez Armenta, ellas tres estudian en Barranquilla y son estudiantes de la UAS; Juan Daniel López Ruiz, José Ángel Payán Medina, Blanca Amairani Ojeda Olivas, Ycec Vanessa Rodríguez Medina, Ivonne Guadalupe Puente se encuentran en Bogotá, también son estudiantes de la Casa Rosalina y Jadner Iván Llanes Hernández, quien es alumno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sinaloa, quien también está en Bogotá.

La joven navolatense señala que la vida en Bogotá ha sido muy difícil, ya que las autoridades solo se preocupan por quienes son de ahí, no tanto por los extranjeros, ya están en un punto de sancionar económicamente a quien esté en la calle, pero ella necesita salir, al menos por el dinero que le manda su familia desde México, que así es como ha subsistido en estos últimos días.

"Tenía total desconocimiento de la situación y las nuevas medidas, me la paso enfocada en asuntos de la escuela. Cuando salí al banco, el único día libre que tengo de las clases en línea, y al super porque ya no tenía nada, y al llegar allá no me quisieron atender. Así que tuve que esperar tres días (hasta el lunes, hoy) para poder recibir dinero y que me atendieran en la tienda", cuenta.

La Estudiante de Relaciones Internacionales menciona que ella es afortunada, porque sus padres la han estado apoyando desde Sinaloa, su hermana le ordena comida mediante una aplicación, y también su familia le manda aproximadamente mil pesos semanales para que pueda cubrir sus necesidades básicas.

Pero lo que hacen sus familiares por ella no lo pueden hacer otros, ya que comenta que los papás de muchos de sus compañeros se quedaron sin ingresos fijos cuando inició la pandemia del Covid-19, algunos son de muy escasos recursos, por los que varios jóvenes se han quedado sin nada con qué valerse en el país sudamericano.

La estudiante de la UAS explica que ella debió irse de Bogotá a finales de marzo, pero el aeropuerto de la ciudad cerró, por lo que le fue imposible salir.

Sin embargo comparte que hay una posibilidad de regresar a México el próximo lunes, si todo va bien, no tendrá que pagar por ese vuelo, pero sus compañeros mexicanos que están fuera de la capital, como lo es Cartagena, Medellín, Bucaramanga, están en peor situación, ya que se tienen que mover a la capital para poder abordar el vuelo.

Actualmente, Colombia tiene 3 mil 997 casos de Covid-19 confirmados en el país, y se han presentado 189 decesos. El país sudamericano fue de los primeros en Latinoamérica en cerrar sus fronteras con la intención de evitar contagios.