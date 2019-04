Bond 25 confirma a Rami Malek como el villano de la nueva cinta del agente 007

Daniel Craig volverá a interpretar a James Bond

Noroeste / Redacción

Tras una larga espera, al fin Sony y MGM dieron a conocer el reparto de la próxima película del agente más famoso del cine, James Bond.

En una presentación oficial, las productoras anunciaron la incorporación de Rami Malek como el actor encargado de encarnar al villano de la cinta a la que de momento se conoce como “Bond 25”, citó vanguardia.com.

Sin duda una novedad que le dará un nuevo aire a la saga, pero no una sorpresa puesto que tras su éxito al interpretar a Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody” era de esperarse que más de un productor pusiera los ojos en el protagonista de “Mr. Robot” y ganador del Óscar como mejor actor.

Junto a Daniel Craig vuelven Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Rory Kinnear y Jeffrey Wright.

Daniel Craig

We’ve been expecting you. 007 himself, Daniel Craig, is at the #BOND25 Live Reveal in Jamaica pic.twitter.com/F6KLGA9X5s — James Bond (@007) 25 de abril de 2019

Making sure 007 doesn’t cock it up, Ralph Fiennes returns for another mission as M in #BOND25 pic.twitter.com/QXShg1VnBd — James Bond (@007) 25 de abril de 2019

Las otras caras nuevas que se suman a la saga de 007 son Dali Benssalah, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik y Ana de Armas, que suma otra superproducción en Hollywood tras su papel en 'Blade Runner 2049'. Un elenco muy interesante para la secuela, que tiene como fecha de estreno el 8 de abril de 2020.

Por otro lado, se confirma que la dirección está en manos de Cary Fukunaga (entró en el proyecto como reemplazo de Danny Boyle) y que el guion lo van a firmar Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns y Phoebe Waller-Bridge, la creadora de las imprescindibes 'Fleabag' y 'Killing Eve', recientemente incorporada para realizar una última reescritura del libreto.