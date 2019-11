Bots, de hijo de FCH, Aurelio NuÃ±o y Romero Hicks: Gobierno; AMLO, asuma su responsabilidad: Margarita

Bots, de hijo de FCH, Aurelio Nuño y Romero Hicks: Gobierno; AMLO, asuma su responsabilidad: Margarita

El Gobierno federal revela de dónde procedió actividad de ataques a periodistas en redes y la ex familia presidencial responde

El Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador acusó a Aurelio Nuño Mayer, ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); además de al coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks; así como a Luis Calderón Zavala, hijo de Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del Campo, con los bots asociados a las tendencias #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta.

Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó durante la conferencia de prensa matutina presidencial desde el Palacio Nacional, un análisis realizado a las tendencias que se generaron en la red social Twitter el pasado 31 de octubre pasado.

"Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26 por ciento se identificó una cuenta 'mother bot' que es la cuenta origen asociada a arroba tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszko y se observó una importante actividad de lo que se conoce como 'child bots' o nodos de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala", señaló el funcionario federal.

En el informe, Mendoza Álvarez detalló que el intercambio analizado se realizó entre 28 mil 161 usuarios, con 34 millones 917 mil menciones publicadas, de los cuales 74 por ciento correspondieron a usuarios reales. En las tres tendencias citadas, la presencia en redes se mantuvo en la Ciudad de México, seguida de Nuevo León, Sonora y Sinaloa.

Un 50.69 por ciento de los usuarios son hombres y el 21.60 por ciento mujeres, en tanto que el 5.47 por ciento de los tuits son originales y el 83.7 por son retuits. A las 16:00 horas del 31 de octubre la tendencia se convirtió en Trending Topic, manteniéndose así el 1 de noviembre y hasta ayer dejó de estar en el top ten, agregó el funcionario federal.

Por su parte, el presidente López Obrador pidió a seguidores no insultar en las redes sociales, y que mejor se argumente, dijo. "Por lo general, son muy buenos los argumentos, además no podría ser de otra forma", señaló el mandatario nacional.

Para el político tabasqueño, "los conservadores están desquiciados, desesperados, no tienen argumentos e insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral", sostuvo. "Nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará [...] Vamos a ejercer con libertad nuestro derecho de réplica", agregó.

"Señor Presidente: está Usted utilizando el Poder del Estado a través de su rueda de prensa, para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una cobardía inadmisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera", escribió el ex presidente Calderón Hinojosa en su cuenta de la red social Twitter.

"El estudio (que debiera investigar a delincuentes, no a ciudadanos) es mostrar que en los ataques a la prensa a través de los trending "prensa vendida", "corrupta", "prostituida" fue soportada por más de 25% de bots. Y en lugar de reconocerlo, hace una calumnia sobre mi hijo", tuiteó el ex mandatario.

"Señor Presidente @lopezobrador_: para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad", escribió en la misma red social la ex primera dama y ex candidata presidencial independiente, Zavala Gómez del Campo.

"1- Soy mexicano 100%.

2- No soy LuisFe Calderón.

3- No tengo granjas de bots.

4- La empresa que contrató el Presidente para investigarme es una basura.

5- López le sigue mintiendo a todos los mexicanos.

Hago responsable a @lopezobrador_ por mi seguridad y la de mi familia", respondió, por su parte, la cuenta @Tumbaburros.