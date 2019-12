Brinda la OSSLA homenaje a clÃ¡sicos videojuegos

BIT SINFÓNICO

Brinda la OSSLA homenaje a clásicos videojuegos

La orquesta interpreta la música original de juegos icónicos como la saga Mario Bros, Final Fantasy, Mega Man, y The Legend of Zelda

Leopoldo Medina

Un recorrido musical por las melodías icónicas de clásicos videojuegos, fue lo que ofreció la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, con el concierto Bit Sinfónico, contando con lleno total durante las dos funciones que ofrecieron en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El concierto dirigido por el maestro Miguel Salmón del Real, también contó con la presencia del Coro de Ópera de Sinaloa, conmemoró a los personajes más relevantes de los videojuegos interpretando la música original de los mismos.

El concierto el cual lució abarrotado por familias, niños, jóvenes y no tan jóvenes apasionados de los videojuegos, disfrutó de una nostálgica noche, la cual inició con el tema Winged Angel, de Final Fantasy VII, pieza que fue acompañada por las voces del Coro de Ópera de Sinaloa.

Tras ese atractivo inicio musical, la OSSLA interpretó esta vez un Medley de Pokemon Go, tema con el que muchos niños ahí se sintieron identificados, incluso hubo algunos quienes levantaron su tablet mostrando el juego.

Ante un público visiblemente emocionado por las interpretaciones magistralmente realizadas por la orquesta, a la que no dejaron de aplaudir, el concierto continuó con una serie de temas principales de la saga de Mario Bros, proyectándose imágenes de juegos como Super Mario Bros, Super Mario Galaxy, Smash Bros Mele, y Mario Odyssey.

La música de The Legend of the Zelda también formó parte en este homenaje, interpretándose un popurrí de piezas icónicas del video juego, entre ellas, la symphony of goddesses zelda, en la que una vez más la voces del coro le dieron ese toque mágico a la obertura.

Durante dicha pieza, el público admiró en la gran pantalla la figura de 'Link' personaje principal del juego, montando a 'Epona' viviendo toda clase de aventuras, un juego creado por Nintendo, lanzado en 1986.

La música de Xenosaga, fue otro de los videojuegos que también formó parte de este homenaje, en el que la orquesta tocó un armónico prólogo del mismo, sumándose a ellos las voces educadas del coro, regalando así una interpretación memorable.

Tras una hora de concierto, el cual fue disfrutado de principio a fin por los aficionados a los videojuegos, al grito de otra, otra, hicieron volver al director de la orquesta, para cerrar el Bit Sinfónico con una 'Suite' especial dedicada a Mega Man.

Admiran exposición

Previo al concierto, el público tuvo la oportunidad de admirar en el lobby del teatro una pequeña exposición de ilustraciones dedicadas a personajes de videojuegos, creadas por artistas locales.

Entre los personajes de clásicos videojugos que se admiraron en la exposición estaban los de Street Fighter, Super Smash Bros, Castlevania, Tomb Raider, Contra, Donkey Kong, Metroid, Pokemon, Star Fox, Final Fantasy, Kirby, Sunset Riders, Minecraft, entre otros, sumando más de 24 ilustraciones en la exposición.