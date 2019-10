PED 2019

Briseida Acosta es la ganadora del Premio Estatal del Deporte 2019

La taekwondoína navolatense se llevó la distinción en deportista convencional y la mazatleca Rosa María Guerrero lo gana en deporte paralímpico

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La navolatense, Briseida Acosta Balarezo con múltiples logros en taekwondo y el entrenador mazatleco de boxeo, Radamés Hernández Cázarez, fueron elegidos por el jurado como los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2019, galardón que también obtuvieron en la modalidad de deporte paralímpico, Rosa María Guerrero Cázarez, Para atleta de Mazatlán y el entrenador de para atletismo, Francisco Javier Pérez Parra siendo distinguido con este premio para Instituciones u organismos el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense (PIDS).

Paola Moncayo Leyva, Directora General del ISDE, dio a conocer formalmente los resultados de esta elección destacando y respetando la decisión del jurado y felicitando a los ganadores del prestigiado galardón asimismo a los segundos y tercero lugares.

“Nuestro reconocimiento para todos porque son dueños de una trayectoria llena de triunfos que han puesto muy en alto el nombre de Sinaloa y México, felicidades y también a los padres de familia que son los que más apoyan”.

“Estamos muy contentos con este resultado para Sinaloa es un momento muy importante porque son un gran ejemplo para nuestra sociedad, tuvieron un año con excelentes resultados, la mayoría de los atletas buscan su pase a Tokio 2020 y deseamos que logren ese sueño tan anhelado”.

Reveló que el próximo 20 de noviembre, en el marco del Desfile de la Revolución Mexicana se entregarán los premios en una ceremonia que encabezará el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Los ganadores del primer lugar recibirán cien mil pesos cada uno, los segundos lugares 15 mil y los terceros lugares diez mil pesos, además pants, tenis y reconocimiento. Para la institución u organismo el premio es de 20 mil pesos.

Los ganadores del premio estatal modalidad deporte convencional

Primer lugar, Briseida Acosta Balarezo, medalla de bronce en el mundial de TKD, oro en los Juegos Panamericanos de Lima y multimedallista en los torneos abiertos y Grand Prix alrededor del mundo puntuables para Tokio 2020. Logra este premio por tercera ocasión en su fructífera trayectoria.

“Estoy muy contenta y agradecida con todos quienes me han apoyado, ha sido un gran año, con resultados que me tienen muy motivada buscando el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, el premio me honra y es resultado de disciplina y mucho esfuerzo, siempre poensando poner en alto a Sinaloa y México” asentó la ganadora.

Segundo lugar la ciclista culiacanense, Luz Daniela Gaxiola González multimedallista en Lima 2019 y tercer lugar para la ciclista culiacanense, Lizbeth Yarely Salazar Vázquez, también multimedallista en Lima 2019.

El primer lugar para entrenador correspondió al mazatleco forjador del talento sinaloense en boxeo, Radamés Hernández Cázarez, medalla de bronce en Lima 2019 además de metales dorados en el Festival Olímpico, Nacional de Primera Fuerza y Olimpiada Nacional . El segundo lugar correspondió al culiacanense, Jesús Alfredo Lerma Martínez, bronce en el softbol de Lima 2019, el tercer lugar se lo acreditó Juan José Acosta Ríos, de Navolato.

“Yo estaba seguro que este premio lo recibiría tarde o temprano, porque he trabajado muy duro desde chico, y que bueno que llega en este año, sabía que estaba muy difícil porque hay otros entrenadores con buenos resultados, se lo dedico a toda mi familia, pero de manera especial a mi padre que ha sido mi mentor y ejemplo. Claro que estoy motivado para seguir echándole muchas ganas a esta profesión que me ha dado múltiples satisfacciones”, puntualizó.

Ganadores deporte paralímpico

Primer lugar Rosa María Guerrero , doble oro con par de records del evento en para atletismo de los Juegos Para Panamericanos de Lima 2019.será la segunda vez que reciba este galardón.

“Significa mucho este premio, una vez más lo recibo emocionada y gracias a todos quienes lo hacen posible, logré dos records en Lima y sueño con mis primeros juegos olímpicos y no dejaré de trabajar para que se cumpla en Tokio 20202” comentó la ganadora.

Segundo lugar, Jorge Benjamín González Sauceda,cuiacanense ganador de medalla de oro y plata en para atletismo de Lima 2019.

El tercer lugar fue para la guasavense para atleta de talla pequeña, Rosa Elizabeth Armenta Rojo, medallista de oro en el campeonato mundial juvenil.

El primer lugar de entrenador fue para Francisco Javier Pérez Parra quien cumple su cuarto galardón de este premio, uno como entrenador convencional y tres en deporte adaptado. Esta vez gana por una medalla de plata en Lima 2019 y en el Gran Prix de Brasil.

“Es la cuarta vez que recibo esta elección, estoy como si fuera la primera vez, muy satisfecho y motivado, eso es lo que uno siempre debe valorar en toda su dimensión, gracias a mis atletas, a todos quienes lo hicieron posible y a seguir para adelante, ya que llevo 50 años en el deporte, primero como atleta y ahora como entrenador, esto es lo que me apasiona y me da mucho gusto compartir este momento con personas como Paola Moncayo e Iván Salcedo, quienes fueron mis alumnos y veo con gusto que me han superado”, apuntó.

En segundo lugar quedó el guasavense Francisco Javier Galarza Meraz, oro en mundial de para atletismo juvenil y en tercer lugar se ubicó Jorge Luis Salazar Pineda, multimedallista de Paralimpiada Nacional.

Intituciones u organismos

Carlos Morán Dosta, Director del PIDS, se manifestó muy contento con el galardón. “Hemos cumplido un excelente año llevando apoyos al deporte en todo la geografía sinaloense empastando muchos campos deportivos, dotándoles de tractor podador, asimismo se ha realizado mucha obra de iluminación para fomentar el deporte nocturno, cuando hace menos calor y también se rehabilitaron muchas instalaciones”, externó.