Bruno Marioni se agarra a golpes con un aficionado

Esto tras la eliminación de Pumas ante FC Juárez en la Copa MX

Noroeste / Redacción

CIUDAD JUÁREZ._ Molesto por la eliminación de su equipo en la Copa MX, Bruno Marioni, director técnico de Pumas, se lió a golpes con un aficionado que asistió al duelo entre Bravos de Juárez y el conjunto universitario y que ganaron los locales 2-0.

Al término del cotejo, Jesús Manuel Guzmán fue quien sostuvo la pelea con el 'Barullo'.

"Le pedí una fotografía. Me dijo que no. Le dije que por eso perdieron, por antipático. Me tiró dos o tres golpes y forcejeamos", señaló Guzmán en la cadena ESPN.

Aparentemente hubo golpes entre Bruno Marioni y un aficionado de Juárez que le pidió una Foto y ante la negativa del Barullo le dijo que por eso perdieron. El técnico de Pumas no salió a conferencia de prensa. pic.twitter.com/6dKizeWFST — Luis Fridman (@hombredelfrid) 4 de abril de 2019

El seguidor, quien confirmó que reside en Ciudad Juárez y es aficionado de Chivas, asistió al Estadio Olímpico Benito Juárez para ver futbol de primera y detalló un poco sobre el incidente.

"Iba pasando Bruno y dos o tres jugadores. Vamos a acercarnos a ver si podemos tomarnos una foto. Lo reconocimos y le pedimos una foto", expresó.

Por otro lado, gente acreditada para el juego, Eduardo Nevárez, Estrella Ontiveros y Estefania Rodríguez, fueron testigos del incidente.

De acuerdo con reportes de León Lecanda, de ESPN, estas tres personas intervinieron para separar al técnico y al seguidor.

Por su parte, el DT de Pumas dio en conferencia e prensa su versión de lo que pasó con el aficionado.

"Lamentablemente los técnicos tenemos que pasar por la tribuna,se dió la agresión de un aficionado a la cual respondí, lamento muchísimo el echo, le pido una disculpa al aficionado, a la institución y a Juárez".