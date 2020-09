Bucks pierde a Antetokounmpo, pero se las arregla con Middleton para ganarle al Heat

LAKE BUENA VISTA._ Milwaukee Bucks salvó la serie y salvó su orgullo este domingo ganándole a Miami Heat por 118-115 en tiempo suplementario y evitando ser barrido por los de Florida.

Y también salvó su orgullo el All-Star Khris Middleton, que terminó siendo la figura del partido con 36 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias tomando la carga del equipo luego de la salida por lesión de Giannis Antetokounmpo en el inicio del segundo cuarto.

La acción se produjo restando 10:18 del segundo parcial, con Miami al frente por 30-28. En un ataque hacia el aro, el griego recibió una infracción de parte de Andre Iguodala y en el proceso, volvió a doblarse el tobillo derecho que lo había tenido a mal traer desde el primer cuarto del tercer partido.

Giannis Antetokounmpo re-injured his ankle and after shooting two free throws, left the court. pic.twitter.com/CUNpWnrVKH