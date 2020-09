Burj Khalifa, rascacielos más alto del mundo, se cubre con colores de la bandera de México

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Burj Khalifa, el rascacielos de Dubai en Emiratos Árabes Unidos se iluminó, este 15 de septiembre, con los colores de la bandera de México con motivo del 210 Aniversario de la Independencia.

A través de un tuit, la Embajada de México en los Emiratos Árabes Unidos compartió una foto del rascacielos con los colores de México.

“Con motivo del 210 Aniversario de la #Independencia de #México y como un gesto del excelente estado que guardan las relaciones entre nuestros países, el #BurjKhalifa se viste con los colores patrios”, escribió la embajada.

El emblemático edificio más alto del mundo con 828 metros de altura, mostró los colores verde, blanco y rojo en honor a la celebración de la Independencia.

نضيء #برج_خليفة بعلم المكسيك في يوم استقلالها متمنين للشعب المكسيكي مزيداً من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up for Mexico's Independence Day, wishing them peace and growth. pic.twitter.com/jJdkRRidBk