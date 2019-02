Busca Comuna cuidar uso de gasolina: Rodolfo Cardona

El regidor aseguró que han sugerido al tesorero, Javier Alarcón, y en la Dirección de Egresos aplicar mecanismos de control para saber a dónde se destina cada litro de combustible, porque el robo es un secreto a voces desde hace años

Sheila Arias

Las orden es para todos los directores de la Comuna: a vigilar la gasolina.

El regidor Rodolfo Cardona, presidente de la Comisión de Hacienda en Cabildo, declaró que hay una instrucción puntual del Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, de mantener el control en uso y destino del combustible, principalmente en las direcciones donde hay más unidades como Servicios Públicos y Seguridad Pública, en esta última implementarán un plan piloto de uso de gas LP en patrullas para evitar robo de combustible.

Esto luego de que el Alcalde reveló el martes pasado antecedentes de robo de combustible al interior del Gobierno municipal, del llamado huachicol.

El regidor aseguró que han sugerido al tesorero, Javier Alarcón, y en la Dirección de Egresos aplicar mecanismos de control para saber a dónde se destina cada litro de combustible, porque el robo es un secreto a voces desde hace años.

“Le hemos pedido a Tesorería y a Egresos que tengan mucho cuidado en todo el proceso, desde que van y cargan a las abastecedoras de combustible, siempre se ha dicho, sin comprobar, que hay una especie de contubernio con los representes del municipio porque, hay qué decirlo, los que están en las gasolineras donde surten hay gente del municipio verificando el surtimiento de producto”, agregó.

Al director de Servicios Públicos, dijo, se le ha insistido que cuide el consumo diario, pues aquí hay una gran parte de unidades oficiales.

Sin embargo, la orden ha llegado del Alcalde de cuidar la gasolina.

“Servicios Públicos nos ha reportado que sí ha disminuido el consumo diario en litros de diesel y de gasolina, y eso en el primer mes de acuerdo a esas medidas, porque se cambió personal y se exigen ahorros, el tema es cómo mantenerlo”, agregó.

Rodolfo Cardona, incluso, ha sugerido adquirir dispositivos de control interno para las unidades, así podrían comprobar el camino recorrido de los vehículos y el consumo real de gasolina o diesel.

“Lo que mejor pudiera analizarse en Tesorería es la adquisición de estos dispositivos satelitales para traer controlados todo el parque vehicular que más le represente gasto de gasolina, necesitamos traerlos identificados y si traes el registro tiene que coincidir con lo que gastan, esto implica una inversión”, comentó.

Al respecto, el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, declaró el miércoles pasado, que le han llegado reportes de personal de la Comuna que roba gasolina, pero no aportan pruebas ni indicios para iniciar una investigación, pero reiteró a los ciudadanos denunciar actos sospechosos en robo de combustible.

“Sí tenemos muchos reportes pero son hechos pasados, no se distingue quiénes son, no enseñan placas, incluso dicen que en tal área no hay datos precisos... que sigan denunciando y que tomen las placas porque es la única manera de poder actuar”, agregó.

De esta manera, dijo, había castigos.