Busca otro ex funcionario amparo de justicia federal por Caso Tiburonario

Armando Trujillo Sicairos, solicitó un amparo federal contra su vinculación a proceso

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Armando Trujillo Sicairos, uno de los ex funcionarios que fue puesto ante el juez a principios de este mes, solicitó un amparo federal contra su vinculación a proceso, acusado de cometer el delito de ejercicio indebido del servicio público, hechos que presuntamente sucedieron durante la construcción del Tiburonario de Mazatlán.

El otro ex servido público, Carlos Ramón López Castro, no fue vinculado, como erróneamente publicó Noroeste ayer, sólo acudió a dos audiencias, la última el día 6 de diciembre, cuando el juez de control y enjuiciamiento decidió no vincularlo.

Trujillo Sicarios, quien fue Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, y López Castro, quien fungió como Director de Contratos de la desaparecida SDUOP, eran los últimos dos ex funcionarios que la Fiscalía General del Estado faltaba por presentar ante el juez.

Ayer, Noroeste publicó que ambos habían sido vinculados a proceso, debido a una mala interpretación de información de la Fiscalía, que confirmó sólo la presentación ante el juez.

El propio Carlos Ramón López Castro envió una carta a Noroeste para aclarar que en su caso, el juez le dictó la No Vinculación.

Por lo que los únicos acusados de haber avalado con sus firmas contratos ilegales, entre 2013 y 2016, hasta el momento son José Luis Ulloa Miranda, ex Jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos; Dionisio Sánchez Félix, ex coordinador administrativo, y Trujillo Sicairos, ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, todos de la SDUOP.

En las listas de acuerdo del 27 de diciembre del Juzgado de Primero de Distrito del Estado de Sinaloa, hay evidencia de que Trujillo Sicairos ha solicitado un amparo contra la decisión del juez de control y enjuiciamiento que le dictó la vinculación.

