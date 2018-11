Buscan a Camila en Los Mochis; escribió en su diario que es víctima de abuso

DIF de Ahome y la Fiscalía investigan supuesto abuso contra una menor por parte de un familiar

Carlos Bojórquez

AHOME._ La hoja de un diario fue encontrada en una calle de la colonia Tabachines, en Los Mochis, y en ella, Camila escribió que es víctima de abuso por parte de un familiar. Las autoridades la buscan.

Dulce María Valenzuela Álvarez, titular de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF Ahome, indicó que están trabajando en colaboración con la Fiscalía General del Estado para, en primer lugar, localizar a Camila.

“Estamos en las pesquisas, a la Fiscalía le corresponde la investigación y nosotros estaremos colaborando en las verificaciones que se tengan que hacer”, comentó.

“Es una hoja que se encontró tirada, en la calle, una persona la encontró y la publicó en redes sociales. Esta hoja se encontró en un sector donde hay escuelas públicas, y en un principio se dio la investigación considerando que pudiera ser una alumna de alguna de estas escuelas”, agregó.

Detalló que el director de una escuela primaria, ubicada en el sector donde fue encontrada la hoja de diario, ya se acercó para solicitar asesoría sobre cómo identificar si alguna de sus alumnas pudiera ser Camila, y de qué manera proceder.

En la hoja, que tiene decorado de My Little Pony, se lee: ola diario soy Camila oy te quiero decir que mi tata es muy pícaro conmigo porque siempre me da muchos besos en la boca y yo le digo que no y siempre lo ase y yo no quiero por eso me cay gordo (sic).

Valenzuela Álvarez señaló que cualquier persona que tenga conocimiento de que un menor está siendo vulnerado en sus derechos puede denunciar, e hizo un llamado a la ciudadanía para que, si tienen algún indicio sobre la identidad de Camila, se acerquen a las autoridades.

“Es muy lamentable este tipo de situaciones que sufren los menores de edad, muchas veces este tipo de abusos o de violencia no se reciben fuera de casa, sino dentro del hogar, por eso le pedimos a los padres o a los tutores que estén muy al pendiente de sus hijos, de cualquier conducta que ellos puedan presentar”, mencionó.

De enero a octubre de este año, se han recibido 430 denuncias en la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y en 109 casos se comprobó maltrato. Derivado de eso, se han presentado 65 denuncias ante el Ministerio Público, incluyendo ocho casos de abuso sexual.

Además, se le ha brindado atención psicológica a mil 279 menores de edad.