Buscan que el camarón de Sinaloa tenga una certificación

Se espera que la explotación del crustáceo sea certificada este mes por el organismo internacional Marine Stewardship Council, que permita a su vez abrir más el mercado internacional y mantener el mercado al que ya se llega

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ La producción de camarón en el sur del estado podría alcanzar nuevos mercados si sus procesos de capturas son certificados.

Y es que se espera que la explotación del producto sea certificada este mes por un organismo internacional, Marine Stewardship Council, que permita a su vez abrir más el mercado internacional y mantener el mercado al que ya se llega.

El proyecto es impulsado por el Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, y se reporta en su etapa final.

"Si no hacíamos esto corríamos el riesgo de que pudiéramos ser rechazados en el mercado internacional por no contar con esta certificación, y éste sería un daño enorme, que este tipo de camarón no tenga la certificación se nos iba a caer toda esta dinámica económica", explicó Alfredo Ruelas Solía, presidente de Codesin, zona sur.

"Por eso nos dimos a la tarea de apoyar con recursos económicos para que ellos pudieran pagar esa certificación, y estamos en eso".

Marine Stewardship Council es un organismo internacional creado por el Fondo Mundial para la Naturaleza y le apuesta a la pesca sostenible a través del cumplimiento de estándares ambientales; Inglaterra es su sede.

Ruelas Solís detalló que en caso de haber observaciones sobre los procedimientos de pesca del crustáceo, éstos se atenderán.

Y si no hay observaciones, apuntó, la certificación será un hecho en los primeros meses del 2021.

"Estamos en la fase final, ya el estudio se hizo, salimos bien calificados, y la misma empresa que nos va a certificar en el mes de diciembre debe tener las respuestas si hay oposición o comentarios de los resultados y si no hay, se tiene la certificación", agregó.

"Se tiene que tener requisitos para no dañar el medio ambiente, que el camarón siga siendo una especie o un recurso sustentable, que pueda garantizar la economía de la región por muchos años, no acabárnoslo como depredadores".