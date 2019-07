Buscan regularizar y certificar los centros de rehabilitaciÃ³n en Ahome

Buscan regularizar y certificar los centros de rehabilitación en Ahome

Cázarez Gámez señaló que tienen contemplado ofrecer un diplomado con aval de alguna institución universitaria, para que los centros de rehabilitación obtengan su certificación.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Instituto para la Prevención de Adicciones de Ahome ha iniciado un proceso para regularizar a todos los centros de rehabilitación que operan en el municipio, y que sean certificados.

Ramsés Cázarez Gámez, director del Ipama, indicó que este miércoles se convocó a la primera reunión de trabajo con los directivos de los centros de rehabilitación y autoridades estatales.

"Este es el primer acercamiento que tenemos. La intención es tratar de regularizarlos a todos, que tomen las medidas pertinentes para tener todos los permisos, del municipio y los del estado, y que puedan tener un modelo de tratamiento ideal", comentó.

"Ahorita no tenemos un dato duro de saber cuántos centros de rehabilitación existen en el municipio. La intención es acercarlos y saber exactamente con cuánta gente cuenta cada centro, si hay mujeres y menores de edad, los rangos de edad, qué problemas se están tratando, si hay hacinamiento, si las condiciones de salud son las adecuadas, que cumplan con todos los requerimientos de Protección Civil", añadió.

En esta primera reunión, celebrada en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, se contó con la participación del director de la Comisión Estatal para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones, Cristian Aldo Muñoz Madrid.

Asimismo, participaron una gran cantidad de centros de rehabilitación y organismos de apoyo, como UNEME-CAPA, Federación Sinaloense de Centros de Rehabilitación, UTAM, CRREAD, Puerto Seguro, Casa de Restauración, JAI, Nuevo Camino, UCRA Villa de Ahome y UCRA San Miguel, Sol Oriente, Libérate, Retomando el Camino, CONADIC, entre otros.

"Nuestra intención no es una cacería de brujas, no queremos cerrar centros, no queremos perjudicar a nadie, sino que se lleven y se cumplan las normativas reales que deben de llevar para un tratamiento que es totalmente integral", apuntó.

Cabe mencionar, que Ahome es el único municipio de Sinaloa que que cuenta con un instituto para la prevención de las adicciones, y por ende, el único que tiene conformado el Comité Municipal Contra las Adicciones.