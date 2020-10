Buscarán elevar precio de garantía del maíz, dice Diputado federal

Van a tratar de subir 100 pesos y ajustar la tonelada en 4 mil 250 pesos como precio piso, comenta Casimiro Zamora Valdez

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En las discusiones que se hagan en comisiones del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, los diputados federales de Sinaloa tratarán de conseguir recursos para elevar de 4 mil 150 a 4 mil 250 pesos el precio de garantía para la tonelada de maíz blanco, informó Casimiro Zamora Valdez.

El legislador federal expuso que en una reunión que sostuvieron el lunes con representantes de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa les hicieron una serie de planteamientos necesarios para que este sector pueda tener certidumbre, entre ellos asegurar una bolsa de 2 mil 600 millones de pesos para la comercialización del maíz sinaloense, cifra que no ven fuera de orden.

“Hablan ellos de 2 mil 600 millones de pesos mínimamente para el caso de Sinaloa, yo considero que no es dinero que la Federación no pudiera cumplir, vamos a darle seguimiento, no van a quedar desprotegidos los productores sinaloenses”, dijo.

“Particularmente el precio de garantía lo van a mantener, incluso vamos a tratar de darle un ajuste de 100 pesos más por tonelada, a pesar de todas las situaciones, que se vaya a 100 pesos más la tonelada de maíz blanco, 4 mil 250 pesos”.

Zamora Valdez subrayó que lo que está ahorita en análisis es el proyecto del PEF 2021 y hay dos fechas importantes: 20 de octubre y 30 de octubre, para darle forma a través de las comisiones en la Cámara de Diputados.

“Es importante y es necesario que los sectores productivos del país y de Sinaloa se acerquen también a Hacienda, giren documentos al Gobierno de la República, se reúnan con Segalmex, para sensibilizarlos, porque Hacienda propone y la Cámara de Diputados es la que dispone”, explicó.

“Le hacemos el llamado a los productores que nos den fuerza para recargar y justificar (un mayor presupuesto), porque no es la misma pedirlo verbalmente que ocupamos el seguro agrícola, el fideicomiso para esto, preséntenlo a través de un escrito para nosotros justificarlo en las reuniones de análisis que tengamos”.

El Diputado federal reconoció que en las oficinas de Hacienda, Sader e incluso en la propia Cámara de Diputados, se desconocen muchas cosas del campo, por lo que es necesario que los productores necesitan informarle más a las autoridades, por eso es importante que puedan entregar un pliego de peticiones bien justificadas y luchar por conseguirles recursos a la hora que se defina el presupuesto.