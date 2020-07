Buster Posey decide no jugar este aÃ±o con Gigantes de San Francisco

Buster Posey decide no jugar este año con Gigantes de San Francisco

El receptor tiene preocupaciones por la pandemia del Covid-19

Noroeste / Redacción

10/07/2020 | 11:24 AM

Buster Posey no jugará esta campaña.

SAN FRANCISCO._ El receptor de los Gigantes de San Francisco, Buster Posey, anunció el viernes que ha elegido no jugar este año, debido a preocupaciones por la pandemia del Covid-19.

Posey se presentó al Campamento de Verano el sábado y participó de lleno en las prácticas del fin de semana, pero reconoció que aún estaba indeciso en torno a la temporada del 2020. Se perdió tres prácticas esta semana mientras sopesaba la situación.

Posey, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2012, es uno de los jugadores de mayor perfil que ha optado por no jugar este año. Otros nombres que han tomado tal decisión con Mike Leake, Ian Desmond, David Price, el venezolano Félix Hernández, Nick Markakis, Ryan Zimmerman, Joe Ross y el dominicano Welington Castillo.

Los jugadores que padecen una condición que los hace de alto riesgo con Covid-19 puede decidir no jugar y recibir su salario prorrateado. A Posey no se le pagará, porque su decisión no se debe a ninguna condición de salud. El cátcher dejará de percibir 8 millones de dólares en salario y tampoco recibirá crédito por tiempo de servicio este año.

Ahora, los Gigantes no cuentan con receptor alguno en su róster de 40 jugadores, a dos semanas del Día Inaugural. Los invitados fuera de róster Tyler Heineman y Rob Brantly son opciones, además del prospecto número 1 del club, Joey Bart.

(Con información de MLB)