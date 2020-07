Buzo Guzmán llega a Venados de Mazatlán como coach de bateo

Guzmán llega a tomar el puesto que deja vacante Matías Carrillo

Noroeste / Redacción

24/07/2020 | 11:01 AM

MAZATLÁN._ Marco Antonio “Buzo” Guzmán regresa a la Liga Mexicana del Pacífico después de dos años, para formar parte de Venados de Mazatlán durante lo que será la temporada 2020-2021.

Tras militar con equipos de la Liga Mexicana del Pacífico como Mexicali, Guadalajara, Culiacán y Hermosillo, el “Buzo” Guzmán llega para tomar el puesto de coach de bateo que pertenecía a Matías Carrillo; sin embargo, por motivos personales y la situación actual de la pandemia Covid-19, tomó la decisión de hacerse a un lado en esta campaña.

“Primero contento de tener trabajo y poder regresar a la costa, después de dos años, me habló el 'Chino' (Valdez) a quien ya conozco de años, me habló del trabajo, de la necesidad del club y aquí estamos aceptando, hablamos un poco de los protocolos que me dice se están trabajando en ellos.

“Me puse en contacto con Juan José Pacho, él ya tiene tiempo en Mazatlán y yo voy llegando, igual para ponernos a las órdenes, vamos a seguir en contacto vía telefónica para afinar algunos detalles”, explicó.

Conocedor de la historia de Venados de Mazatlán y el compromiso como sede de la Serie del Caribe 2021, el “Buzo” dice estar listo para buscar un título más para el equipo y para México.

“Ya estuve con Mexicali previo a una Serie del Caribe y quedé campeón con Hermosillo, sé que hay presión porque quieres representar a México, pienso que habrá más presión en Mazatlán por toda la historia del equipo, pero ya tenemos muchos años en esto, somos gente de beisbol, sabemos manejar estas situaciones y transmitir a los jugadores que no hay presión, sólo es salir a jugar.

“Estoy encantado de estar en esta organización exitosa, hay que llegar a otra final y ganarla, no hay nada más bonito que el esfuerzo y el trabajo se coronen con el premio mayor como es un campeonato, vamos a dar todo para brindarle a la afición de Mazatlán esa alegría”, dijo.

Guzmán sabe que este próximo torneo va a traer nuevos retos, sin embargo, el nivel y la exigencia de la misma liga no va a cambiar.

“Sabemos que va a ser una temporada muy diferente, estamos acostumbrados a andar libres, pero este año seguramente no se va a poder, va a ver un poco más de control, pero el nivel de la liga creo se mantendrá.

“Siempre he pensado que en esta liga está lo mejor de México, llegan jugadores de Estados Unidos y la hacen más fuerte, y como entrenador nos exige prepararnos mejor para estar al nivel de ellos, la liga de la costa es la mejor liga de México”, declaró.