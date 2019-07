Cachorros explotan en la primera y vapulean a Piratas

CHICAGO._ Jon Lester pegó un jonrón, igualó la mejor marca de su vida con tres impulsadas y lanzó con eficacia hasta la séptima entrada, para que los Cachorros de Chicago aplastaran el sábado 10-4 a los Piratas de Pittsburgh.

El cátcher venezolano Willson Contreras, quien esta semana participó en el Juego de Estrellas, sacudió un jonrón de tres vueltas. Ése y un sencillo de dos carreras de Lester, contra el muro del bosque izquierdo, fueron los grandes batazos durante un ataque de siete anotaciones de Chicago en la primera entrada.

Lester (9-6) logró el tercer bambinazo de su carrera --todos con los Cachorros en el Wrigley Field--, para que Chicago conservara la delantera en el primer puesto de la División Central de la Liga Nacional.

El zurdo de 35 años toleró tres carreras y ocho hits, en una labor de seis innings y dos tercios, durante la que ponchó a seis rivales y no caminó a uno solo.

Addison Russell empujó dos carreras por Chicago, que ha ganado cuatro de cinco duelos.

El dominicano Starling Marté disparó un par de cuadrangulares solitarios para sumar tres jonrones durante dos días en Chicago. Jung Ho Kang descargó un largo vuelacerca solitario.

