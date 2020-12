Cada cuatro días, evaluarán a atletas olímpicos y paralímpicos en Tokio

Los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos planean monitorear a los deportistas; pasarán por protocolos sanitarios para evitar posibles contagios por Covid-19

Noroeste / Redacción

Los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en 2021 serán evaluados al menos una vez cada cuatro días y serán monitoreados durante su estadía en Tokio, Japón; la aldea de los atletas y las sedes de competencia, serán los lugares principales en donde se harán revisiones utilizando tecnología como aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Ésas son algunas de las medidas clave contra el Covid-19 para la justa veraniega, que se establecieron en un informe provisional publicado este miércoles, por los organizadores.

Un panel de coordinación, liderado por el comité organizador de los juegos y los gobiernos metropolitanos de Japón y de la ciudad de Tokio, resumió el valor de las medidas acordadas en seis reuniones, que también incluyeron una vía rápida para los atletas que renunciarían a su cuarentena de dos semanas, permitiendo la entrada y salida sin problemas del país anfitrión.

Los principios acordados que se aplicarán, además de los imprescindibles para hacer frente al coronavirus, son: uso de mascarillas, distanciamiento social de dos metros, desinfección de manos y ventilación.

El director ejecutivo de Tokio 2020, Muto Toshiro, destacó que, "todas las partes reconocen la gran importancia de las contramedidas contra el coronavirus y esperaba que hubiera ciertos desafíos, pero creo que las conversaciones han sido mucho más fructíferas de lo que jamás imaginé. Ahora tenemos que afinar los detalles de los principios que hemos acordado".

Muto dijo que las reuniones futuras se llevarán a cabo según sea necesario dada la fluidez de la pandemia global y que los costos, con suerte, se reducirán durante el año.

También afirmó que el protocolo no depende de la vacunación, al menos no todavía. "Este informe provisional se ha elaborado bajo la premisa de que no habrá vacuna, si la vacunación se convierte en una opción realista, entonces comenzaremos a pensar en incorporarla a nuestros planes", concluyó.

Debido a la pandemia, los Juegos Olímpicos de Tokio se reprogramaron para llevarse a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, mientras que los Juegos Paralímpicos se realizarán del 24 de agosto al 5 de septiembre del próximo año.

(Con información de Conade)