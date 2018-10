Cae Tomateros de CuliacÃ¡n ante Naranjeros de Hermosillo en el primero de la serie

BEISBOL

Cae Tomateros de Culiacán ante Naranjeros de Hermosillo en el primero de la serie

El pitcheo culiacanense fue castigado con tres cuadrangulares productores de cinco carreras

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ El pitcheo de Tomateros de Culiacán no estuvo fino y la artillería de Naranjeros de Hermosillo lo castigó para quedarse con el primer juego del clásico de la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2018-19 con marcador de 8-3.

Los sonorenses castigaron con 14 imparables, tres de ellos cuadrangulares, y un total de 8 carreras para encaminarse a la victoria.

Tras ser dominadas en la primera entrada, las ofensivas de ambas escuadras se hicieron presente en el segundo rollo.

En la parte alta, José “Chapo” Amador abrió la tanda con un panorámico cuadrangular por todo el jardín izquierdo para inaugurar la pizarra.

Los guindas respondieron y le dieron la vuelta en la parte baja. Ryan McBroom y Luis Alfonso “Cochito” Cruz conectaron sencillos al jardín izquierdo y, tras base por bolas de Alexis Wilson, anotaron con imparable entre el prado izquierdo y central de Antonio Lamas para poner el marcador 2-1.

Naranjeros le repitió la dosis a Rodríguez en el segundo episodio, está vez fue Daniel Espinosa quien pegó cuadrangular de línea por todo el sector izquierdo para emparejar los cartones 2-2.

En la quinta entrada los sonorenses volvieron a tomar la ventaja en el marcador.

Cedric Hunter conectó línea a los terrenos del “Cochito” Cruz, avanzó a segunda en wild pitch de Rodríguez y se robó la antesala, posteriormente el zurdo dio pasaporte a Daniel Espinosa para poner fin a su labor.

Con David Gutiérrez en la lomita de los disparos, “El Chapo” Amador se embasó con infield hit luego de que se rompiera el madero para colocar la caja llena sin outs.

Roberto Ramos sacó elevado de sacrificio al prado izquierdo para que anotara Hunter sin embargo Espinosa fue puesto fuera en tercera para que Los Guindas salieran del problema con sólo una carrera en contra, 2-3.

El ataque de Naranjeros continuó en el sexto inning gracias a un error de Dylan Moore que pintaba para doble play y poner fin a la entrada.

Jorge Flores se embasó en bola ocupada, posteriormente vino el error de Moore a batazo de Guillermo Flores y con línea al central de Young Jr los sonorenses pusieron el 4-2 en los botines de Flores.

Lorenzo Bundy trajo a Derrick Loop para la séptima entrada pero no le funcionó el cambio.

Roberto Ramos lo recibió con doblete, José Cardona pegó línea a los terrenos de Rico Noel para colocar hombre en las esquinas y Fernando Pérez produjo una rayita más con imparable al jardín izquierdo para poner la pizarra 5-2.

Los guindas volvieron a hacerse presente en el marcador en la séptima entrada.

Josh Smith quien había permitido sólo dos hits en cuatro entrada y dos tercios dejó la lomita tras recibir hit de Rico Noel.

Raúl Barrón tomó la lomita de las responsabilidades y con wild pitch permitió que Noel llegará a la intermedia y posteriormente anotó con una potente línea de Dylan Moore que no se pudo quedar Pérez.

El mánager guinda volvió a cambiar el lanzador en la octava entrada u de nueva cuenta la ofensiva de Hermosillo lo castigó.

José Cardona conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo con Jasson Atondo y Roberto Ramos en los senderos para poner la pizarra 8-3.

Tomateros Naranjeros

3 8

PG: Josh Smith

PP: Héctor Daniel Rodríguez

Jonrones: José Amador (HER) 1, Daniel Espinosa (HER) 1 y José Cardona (HER) 1

EQUIPO 123 456 789 C H E

Hermosillo 011 011 130 8 14 0

Culiacán 020 000 100 3 8 1