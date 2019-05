Caen primeras medallas para la UAS en el atletismo de la Universiada Nacional 2019

Iza Daniela Flores y Víctor Castro logran preseas de plata en sus respectivas pruebas

Noroeste / Redacción

Iza Daniela Flores no quedó satisfecha con su medalla de plata.

CAMPECHE._ Iza Daniela Flores y Víctor Castro ganaron para la Universidad Autónoma de Sinaloa las primeras medallas de la Universiada Nacional 2019 en la pista de atletismo del Instituto del Deporte en Campeche.

Iza Daniela Flores, estudiante de la maestría en Nutrición de la UAS, logró la medalla de plata en los 100 metros planos. Fue superada por Mary Talamantes (Itson), en un sensacional “photo finish”.

La diferencia fue tan poca que la forma de definir fue mediante las milésimas.

Mary Talamantes registró 12.103 segundos e Iza Flores 12.108 segundos.

“No estoy satisfecha. Ustedes saben que cada vez que gane medalla de plata no estaré satisfecha, pero al mismo tiempo me siento bien conmigo misma porque di todo en la pista en esta prueba y esto aún no acaba. Vamos por el oro este jueves en mi prueba fuerte, los 200 planos”, declaró Flores, pupila de Iván Salcedo.

El tercer lugar fue para Tania Núñez (UDLAP) con tiempo de 12.48 segundos.

Plata para Víctor Castro

Víctor Castro Cuevas, estudiante de la FCA de la UAS, obtuvo la segunda medalla de plata para la UAS en esta Universiada Nacional, obtenida en la prueba de salto de longitud.

Al nativo de Guamúchil en el último salto se le fue la medalla de oro, ya que llegaba en primer lugar con un salto de 7.31 metros. Fue entonces cuando el mundialista Luis Rivera, del ITESM, en su último salto logró 7.51 metros para quedarse con el oro.

“Siento que fue un buen resultado si tomamos en cuenta que vengo de una lesión, en una de mis piernas. Tengo apenas un mes entrenando reestablecido. Una medalla de plata no es mala si tomamos en cuenta que mañana tengo mi prueba fuerte, el salto triple”, dijo el pupilo de Héctor Herrera.

Otros notables del equipo de atletismo de las Águilas UAS en el primer día de actividad fueron Edith Domínguez, cuarto lugar en lanzamiento de bala con marca de 12.30 metros. La estudiante de la FEFYDE y pupila de Jesús Corvera superó su marca del 2018 cuando lanzó 11.80 metros.

El primer lugar fue para la seleccionada nacional María Orozco (UACH) con marca de 16.70 metros.

Emilio Parra Sesma, (UAS) en su debut de Universiada Nacional se quedó muy cerca de las medallas en los 100 metros planos al ubicarse en el cuarto lugar con tiempo de 10.92 segundos. El tercer lugar y medalla de bronce, Víctor Pérez, de UANL, registró 10.91 segundos.

El primer lugar fue para Juan Carlos Alanís (UANL) con tiempo de 10.56 segundos.

Gilberto Guzmán y Alejandra Rubio se metieron a la final de los 400 metros planos así como el equipo 4 por 100 femenil.