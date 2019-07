Campesinos retan a la 4-T con bloqueos carreteros en 14 estados

Exigen liberar recursos para el desarrollo rural y labores agropecuarias

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Campesinos y productores realizan diversos bloqueos carreteros, en protesta por la reducción al presupuesto destinado al desarrollo rural y labores agropecuarias.

Los manifestantes tomaron varios puntos carreteros de estados como México, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Morelos, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Chihuahua y Campeche.

Los campesinos denuncian que los recursos que deberían ser destinados al campo, fueron redireccionados a Petróleos Mexicanos.

Además, acusaron la cancelación de programas prioritarios en el sector agropecuario, y el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura, los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Acusaron que es imposible alcanzar una independencia alimentaria con reducción presupuestaria, y señalaron que el titular de Agricultura, Víctor Villalobos, no ha ofrecido solución a demandas.

Información de redes sociales señala que en Veracruz se han cerrado ocho puntos carreteros, sobre la autopista La Tinaja-Minatitlán, el entronque a Ciudad Isla, a Canos; así como las carreteras Ciudad Valles-Tampico, Tuxpan-Tampico, y la carretera federal Cordoba.

En Oaxaca se presentan manifestaciones en 10 puntos carreteros, como la autopista Veracruz-Puebla, y la vialidad que lleva al aeropuerto de la capital.

Mientras en Morelos, las afectaciones se registran en la caseta Tres Marías, y las vías Huitzilac y Xochitepec.

SE RESPETARÁ PROTESTA: AMLO

Durante su conferencia matutina, el Presidentes Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará el derecho de los campesinos a manifestarse, pero los llamó a no dejarse manipular “porque se está apoyando a los productores con muchos recursos y ya se ha informado”.

El mandatario mexicano señaló que los inconformes son “algunos líderes de algunas organizaciones, [quienes] no están conformes con el método de distribución de recursos, porque ahora ya no se entrega el apoyo a las organizaciones. Así de claro”.

Añadió que “no se entrega el apoyo a las organizaciones porque no llegaba el apoyo o no llegaba completo, llegaba con moche, con piquete de ojo, y eso ya no va a continuar. Ahora el apoyo es directo al productor, directo al beneficiario y con justicia; se le está dando a quienes no se ayudaba, no se les entregaban apoyo a los pobres”.

Por otro lado, Villalobos señaló que los bloqueos se deben a la manera en la que “el nuevo gobierno está implementando nuestros programas”.

Dijo qua han sostenido 19 reuniones con los campesino inconformes, donde les han señalado que “el cambio en la forma en que se lleva a cabo el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Agricultura es un cambio real, no es un cambio cosmético”.

Recalcó que los seguirán atendiendo, pero los invitó a no obstaculizar las vías públicas y afectar a terceros.

EL CAMBIO VA: VILLALOBOS

El 11 de marzo, en entrevista con SinEmbargo y a 100 días del inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Sader dijo que el Gobierno federal luchará por recuperar la rectoría de las políticas para el desarrollo del campo mexicano, ya que las administraciones pasadas se “desentendieron de ser autoridades”.

Al término de este año, el Gobierno federal espera que sus programas agropecuarios tengan un “beneficio medible” al incremento a la producción y la disminución a la dependencia de las importaciones, dijo a SinEmbargo el Secretario Víctor Villalobos.

“Ha sido todo un proceso, primero, de reconocer en qué condiciones recibimos la Secretaría, con un desentendimiento de las políticas públicas para la promoción y para la agricultura misma. Las autoridades de la Secretaría se desentendieron de ser autoridades. […] Estamos en ese proceso de recuperación de esa autoridad, que tiene mucho que ver con el proceso de toma de decisiones, las reglas de operación, el presupuesto, la transparencia y la rendición de cuentas. […] Estamos implementando un cambio importante en la manera de ejercer las políticas. […] Hay reacciones, choques e inconformidades, pero el cambio va”, explicó.

A través de cuatro programas prioritarios –”Producción para el Bienestar”, “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, “Crédito Ganadero a la Palabra” y “Fertilizantes”– y una inversión de 65.43 mil millones de pesos en 2019, la Sader busca mejorar la producción de autoconsumo; es decir, impulsar el poder adquisitivo y patrimonial de los trabajadores del campo para darles “mejor calidad de vida”, pero también, capital y herramientas para reinvertir y mejorar la calidad.