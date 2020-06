Canaco Guasave pide que sanciones por no cumplir protocolos abarque a la sociedad

En la población está el mayor riesgo de contagios de coronavirus, advierte César Sánchez García

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._Los establecimientos comerciales están de acuerdo en los protocolos sanitarios que tienen que cumplir con la reapertura económica en lo que han llamado la “nueva normalidad” y en que se sancione a quien no los cumpla, pero la sociedad civil también debe estar sujeta a algún tipo de amonestación, afirmó César Sánchez García.

El presidente de Canaco Servytur Guasave expuso que es en la sociedad civil donde existe el mayor riesgo de contagios.

“Si cumplimos todos con los protocolos de salud que nos están proponiendo, seguramente los contagios no van a suceder mayormente a causa del sector productivo, pero esto es de tres partes: iniciativa privada, sociedad civil y autoridades”, aclaró.

El dirigente empresarial subrayó que están constatando que las autoridades están haciendo su trabajo y la iniciativa privada también hace lo que le corresponde, sin embargo, falta concientizar a la sociedad civil y para no variar esa será tarea de las otras dos partes.

“Qué difícil que seguimos siendo la iniciativa privada a los que están directamente revisando y supervisando, cuando el factor de riesgo mayor de contagios lo tenemos en la sociedad civil, hagamos algo con la sociedad civil, así como nosotros somos sujetos a sanciones, la sociedad civil también debe ser sujeta a sanciones”, propuso.

El presidente de Canaco manifestó que todas las autoridades van a revisar que las empresas estén cumpliendo con los protocolos sanitarios y están de acuerdo con eso, pero la sociedad civil se tiene que sumar para no provocar más contagios y por consecuencia mayor daño en la economía.

Expuso que era muy importante la reapertura económica porque a pesar de que la gente no tiene liquidez y no va a abarrotar los comercios, se necesitaba empezar a trabajar para que no se deprima más la economía.

Sánchez García consideró que ésta no es una situación de días ni de meses, sino que seguramente llevará años y si se sigue pensando en el temor de salir, lo único que se logrará será ocasionar una crisis mayor a la que se está viviendo.