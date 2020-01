Canaco reporta que 2019 no fue buen aÃ±o para el comercio vinculado a la construcciÃ³n

Canaco reporta que 2019 no fue buen año para el comercio vinculado a la construcción

Hasta un 80 por ciento de los negocios en Culiacán vendieron menos que el 2018

Antonio Olazábal

Durante el 2019 hasta un 80 por ciento de los negocios en Culiacán reportaron menores ventas en comparación al 2018, señaló Diego Castro Blanco.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo indicó que a grandes rasgos el 2019 no fue un buen año para el sector de la Iniciativa Privada en la capital del Estado, ya que la mayoría de las empresas tuvieron un decremento en sus ventas.

"El 2019 no fue un buen año para el comercio, tuvimos menos ventas la mayoría de los establecimientos comerciales que el año pasado, el cierre fue bueno, pero el resto del año las ventas no fueron buenas, fue un año prácticamente sin crecimiento en ventas, incluso muchos establecimientos comerciales vendieron menos respecto al 2018", explicó.

"Se estima en cálculos que hemos hecho de acuerdo a un sondeo, que hasta un 80 por ciento de empresas tuvieron ventas inferiores al 2018, y un 20 por ciento de empresas se mantuvieron más o menos en las ventas, o arribita de las ventas, pero la mayoría, el 80 por ciento reportó menos venta, incluso algunos hablan hasta de un 40, 50 por ciento o incluso más en algunos establecimientos", añadió.

El empresario argumentó que esto se debió en gran medida al poco gasto en obra pública que se efectuó en Culiacán, siendo este el principal motor que mueve a una economía de una ciudad o país.

"Fundamentalmente fue el estancamiento o la recesión, un factor determinante fue que la industria de la construcción decreció un menos 33 por ciento y la industria de la construcción permea 37 ramas de las 42 de la economía, todos los negocios con material de construcción, acero, herramientas, equipos, vivienda, muebles, decoración, plomería, electricidad, todos esos giros tuvieron un decrecimiento enorme, y eso permeó de un resultado negativo en las ventas", detalló.

"Normalmente cuando un gobierno quiere echar andar una economía lo primero que hace es invertir en la construcción o en obra, porque echa andar varias ramas de la economía y obviamente hay derrama y flujo y se empieza a mover los recursos", agregó.

Además, influyó la incertidumbre que mandó durante gran parte del año el Gobierno Federal a los empresarios, misma que se aclaró al final del 2019, con el acuerdo del TMEC y las buenas señales que se mandaron desde la federación a la Iniciativa Privada.

"En este caso por la incertidumbre que se tenía con los inversionistas de la falta de certeza jurídica para la inversión, pues no hubo inversión, normalmente la inversión de 10 pesos que se invierten, ocho corresponden a iniciativa privada, y dos corresponden al Gobierno, pero en este caso la iniciativa privada no invirtió dada esa incertidumbre y el Gobierno igual, no invirtió en obra, entonces prácticamente no hubo crecimiento económico", mencionó.