FUTBOL

Cancelación del Ascenso MX afectará a jugadores juveniles: entrenadores de la UAS

Será un retroceso en el futbol mexicano, señalan, la decisión tomada por los altos mandos de la FMF

Noroeste / Redacción

“El que desaparezca la división de ascenso en el fubol mexicano, es un retroceso, sin embargo, lo que afectará a muchos pudiera ser la oportunidad de otros, como los futbolistas juveniles sinaloenses, incluyendo los de la Universidad Autónoma de Sinaloa”.

Así lo dijo, Marco Rodríguez, entrenador de futbol de las Águilas de la UAS, que con solvencia puede hablar de este tema, ya que tuvo 10 años como futbolistas profesional, 3 en el máximo circuito y en el Ascenso MX participó con equipos como Aguascalientes, Veracruz, Correcaminos y Nuevo Laredo.

“Los dueños del balón inclinaron la balanza demasiado al tema negocio olvidando lo deportivo. No hubo ese balance que se necesita como en todos los aspectos de la vida y ahí las consecuencias”.

“Esto iba a pasar tarde o temprano. Muchas inconsistencias ha tenido el futbol mexicano sobre todo el Ascenso y divisiones inferiores, con muchas trabas para equipos, propietarios y jugadores, reglamentaciones exageradas en infraestructura deportiva por ejemplo. En otros países ves futbol de primera en ciudades chicas con estadios pequeños. Acá en México hasta los equipos de Tercera División les ponen demasiadas trabas, viendo en demasía la parte del negocio”.

Agregó Marco Rodríguez, quién hace unos pocos años atrás pudo vivir todo esto al estar al frente y con mucho éxito, del equipo profesional de las Águilas UAS de Tercera División.

Por último, Marco Rodríguez, lamentó que la desaparición del ascenso pudiera provocar el retiro de muchos futbolistas, pero al mismo tiempo pudiera abrir las puertas a más futbolistas juveniles de Sinaloa; incluyendo a los de las Águilas de la UAS.

“Este modelo de una liga nacional sub 23 ya existía. Nos tocó participar en la liga nacional de reservas; que deportivamente era muy positivo. Jugábamos de preliminar en canchas, estadios y frente afición de Primera División. Servía enormidades. De regresar pudiera abrir aún más las puertas para nuestros futbolistas sinaloenses. Ojalá y haya equipo en Sinaloa”, concluyó Marco Rodríguez.

Se veía venir

“La desaparición de la Liga de Ascenso es algo negativo para el futbol mexicano. Además a nuestro Estado le dababa un ‘plus’. Tener un equipo protagonistas como lo fue Dorados, con la posibilidad siempre latente de ascender; era alentador.

“Sin embargo siendo sinceros, esto de la desaparición de la liga se veía venir. Porque era una liga sobre valorada, con nóminas demasiado altas, con un gran número de extranjeros de poca calidad”.

Fue la opinión que vía telefónica nos hizo el responsable de la selección mayor de futbol de las Águilas de la UAS y de las escuelas de desarrollo, Luis Buelna.

“Algunos clubes se fueron a la bancarrota por esa situación y muchos jugadores mexicanos sin una real oportunidad por traer a extranjeros de poco nivel; esperamos que ahora si en una liga de desarrollo, con nóminas más acorde a nuestro país haya más oportunidad para nuestro jugadores juveniles”, agrego el director técnico.

El afamado director técnico, quién le dio a la UAS medalla de bronce en la Universiada Nacional 2018 en el Estado México, abundó sobre ese tema.

“Desde luego que no todo era malo en el ascenso. Había extranjeros y ex jugadores de primera división de la calidad. Se va a perder ese roce con los jugadores juveniles. Pero se abrirán otras puertas para ellos. Nosotros tenemos chavos de tercera, de segunda división y como todos saben las escuelas infantiles, divisiones sub 13, sub 15. Vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. No dependemos de que esté o no dorados. El trabajo ahí está, ahí los resultados”.

Por último, Luis “Ravelli” Buelna, aprovechó el espacio para hacer un reconocimiento a sus jugadores de la selección mayor que han seguido entrenando en casa. Esperando el momento que las autoridades de la UAS indiquen y seguir entrenando como normalmente lo venían haciendo.