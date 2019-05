Cancelan en definitiva serie entre Diablos Rojos y Algodoneros

Dado que Unión Laguna no visita nuevamente la CDMX, los tres juegos de esta serie quedan oficialmente suspendidos

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Lamentablemente las condiciones atmosféricas no han mejorado en la capital del país y dando seguimiento al informe de las 15:00 horas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis en el que se indica que, la calidad del aire continúa siendo mala en la alcaldía Iztacalco, que es donde se encuentra el Estadio Alfredo Harp Helú, se mantiene la contingencia ambiental extraordinaria.

De esta forma y en común acuerdo entre los Algodoneros de Unión Laguna, Liga Mexicana de Beisbol y Diablos Rojos del México se tomó la decisión de cancelar el juego que estaba programado para llevarse a cabo este jueves a las 19:00 horas, por lo que la serie entre ambas novenas queda cancelada.

Los Algodoneros ya no volverán a visitar la Ciudad de México en la temporada regular, por lo que los tres juegos frente a los Diablos Rojos quedan cancelados y no hay forma de reprogramarse. De esta forma, la serie cancelada no cuenta para el porcentaje de juegos ganados y perdidos de ambas novenas.

En breve se dará a conocer la información relacionada con el desarrollo de la serie de fin de semana entre los Saraperos de Saltillo y Diablos Rojos del México.