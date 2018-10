Cancelan foro de pacificaciÃ³n en Sinaloa

SEGURIDAD

Cancelan foro de pacificación en Sinaloa

Rubén Rocha Moya explicó que no alcanzan los tiempos dado que Alfonso Durazo y su equipo de trabajo están elaborando a contrarreloj iniciativa

Antonio Olazábal

Se cancela el foro de pacificación en Sinaloa que estaba programado para el 11 de octubre en la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, informó Rubén Rocha Moya.

El Senador de Morena explicó que no se llevará a cabo ningún foro de pacificación en el país debido a que Alfonso Durazo y su equipo, están trabajando en la iniciativa que buscará implementar la próxima Secretaría de Seguridad Pública en el país.

"Lamenta mucho (Alfonso Durazo) que ya no vamos a tener el foro aquí, ni el 11, ni antes de entrar, por qué, porque tienen que hacer un corte, y este corte ya se ha hecho para organizar la próxima Secretaría de Seguridad Pública, hay que crearla, ellos tienen que elaborar la iniciativa a la reforma de ley orgánica para que se introduzca como nueva Secretaría de Estado", señaló.

Llaman a manifestación para exigir que haya foro de pacificación en Sinaloa

"Me pidió comunicar esto al pueblo de Sinaloa, que no vamos a poder tener este foro que vino posponiéndose y posponiéndose y ahora se cancela", lamentó.

- ¿No es falta de interés?

No, incluso me pedía Alfonso que quería que le diera algunos teléfonos para hablar y disculparse, y le digo 'mira, tú andas muy agobiado, yo voy a hablar con los medios', no es falta de interés", aseveró.

Rocha Moya sostuvo que a pesar de que no se llevará a cabo el foro por la pacificación del país, todos los senadores y diputados continuarán platicando con las víctimas de la violencia en Sinaloa.

"Por ejemplo yo el domingo a las 10 de la mañana me voy a reunir con los desplazados en Mazatlán, entonces vamos a estar atendiendo a esos segmentos, voy a buscar a las Rastreadoras, voy a verme con este grupo de mujeres luchadoras, diferentes agrupamientos, y vamos a estar atendiendo por separado", subrayó.

Reiteró que la cancelación es nacional, y reconoció que los pocos recursos con los que contaba el equipo de transición hizo complicado tener agilidad con los foros.

"Se van a cancelar todos en el país, por ejemplo, éste y el de Tamaulipas son de los que quedaban inconclusos, queda un foro nacional, también se va a cancelar, ya se han recogido muchas expresiones, se ha escuchado mucho a las víctimas, no va a ser posible que los haga en todo el país, tenemos que hacer un corte", detalló.

- ¿No hubo una buena planeación Senador?

Pues mira, el problema del grupo de transición es que tiene muy pocos recursos para moverse, tiene dificultades, entonces tiene que atender esto que está haciendo con los foros, pero también tiene que organizar la Secretaría de Seguridad Pública.

- ¿No fue un rechazo a Sinaloa, porque de inicio no se había programado?

Sí, pero no es eso, nosotros estamos pendiente de eso, y nosotros conocemos muy bien la realidad, ya la hemos transmitido, y la vamos a recoger puntualmente.