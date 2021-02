Canelo Álvarez explota contra sus detractores

El boxeador mexicano está inconforme con los cuestionamientos

Noroeste / Redacción

MIAMI._ El boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez se mostró inconforme con los cuestionamientos de sus detractores, previo al combate que sostendrá ante el turco, Avni Yildirim.

"No tengo que dar ninguna explicación, realmente no tengo que dar ninguna explicación porque nunca estarán contentos con nada. Acabo de pelear con el número uno en 168 libras (Callum Smith) y tampoco están contentos con eso. Entonces no tengo nada qué decir, ni nada qué explicar. No me importa", dijo "Canelo" en entrevista para Boxing Scene.

El tapatío tendrá su primer pelea del 2021 ante Yildirim, este sábado, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

En dicho combate Álvarez buscará retener sus títulos en la categoría de peso Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

(Con información de XEU Deportes)