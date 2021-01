Canelo Álvarez lo vuelve a hacer: apoyará a David Antolín, joven que requiere un trasplante de pulmón

Hace unos días, el video de Antolín pidiendo ayuda para poder juntar los recursos para su operación se hizo viral en redes sociales

Sinembargo.MX

30/01/2021 | 11:09 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez apoyará a David Antolín, un joven mexicano, de 17 años de edad, que requiere de un trasplante de pulmón.

Hace unos días, el video de Antolín pidiendo ayuda para poder juntar los recursos para su operación se hizo viral en redes sociales y este viernes Canelo Álvarez hizo público su apoyo para que el joven pueda viajar a Arizona a realizarse la intervención que necesita.

En un video que distribuyó en sus redes sociales, el boxeador aclaró que no le gusta hacer público cuando apoya alguna causa, como la de David, pero en esta ocasión decidió que era conveniente para dar un mensaje contundente.

“Todos podemos poner nuestro granito de arena, esto no se trata de si tienes o no dinero, con muy poco, puedes hacer mucho, lo que pasa es que todo mundo espera que alguien más lo hago por ellos cuando tú puedes hacerlo. Todos sabemos las reproducciones que tuvo el video que subió David, si todas las personas que vieron el video hubieran puesto 50 centavos, ya le hubieran cumplido el milagro a David, y no sólo a David, a muchos niños más”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saul Alvarez (@canelo)

“Si queremos cambiar a México, al mundo, tenemos que cambiar nosotros primero”, agregó Canelo.

David Antolín padece de fibrosis quística y, de acuerdo a lo publicado en su página de Facebook, requería recaudar 450 mil dólares para poder realizar el trasplante de pulmón que necesita.