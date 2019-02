MÚSICA

Cantar es el camino de Hugo Coronel

El culiacanense radicado en Mexicali, participó en La Voz México y ahora promociona sus canciones en las plataformas digitales

Nelly Sánchez

Haber participado en La Voz México, con la cantante española Natalia Jiménez como couch, dio a Hugo Coronel la certeza de que la música es su camino. Ahora promociona su música en Spotify y plataformas digitales. Hugo nació en Culiacán, vive en Mexicali, tiene 22 años, estudia y cantar es su pasión.

El gusto por el canto llegó a su vida desde que era pequeño. Cuando estaba en el kínder, recuerda, salía al recreo, agarraba dos columpios y uno se lo daba a la primera niña que llegara y le cantaba una canción.

La música llegó con una guitarra que le regaló un tío y estando en primaria aún, se inscribió en un curso, y aunque era para personas jubiladas, lo admitieron por ese empeño en aprender el instrumento.

"Yo era el único morrillo, veía al profesor Felipe que requinteaba, y yo lo miraba y hacía lo mismo, al mes me salí, pero ya me sabía dos o tres círculos, tablaturas. Fue pura práctica, yo recuerdo que hasta en el baño me quería meter con guitarra, al final me entregó certificado como si hubiera tomado todo el curso y de ahí aprender canciones que me gustaban", recuerda.

Pasión por la música

Hugo estudia el cuarto semestre de la carrera de Administración de Empresas, tiene 20 años, pero desde los 12 no ha soltado la guitarra.

Esa pasión por la música lo hizo soñar con participar en La Voz México, y aunque años antes había audicionado y no pasó los primeros filtros, en la edición 2018 acudió por insistencia de su abuelita y sus amigos.

"Dos años antes había hecho el casting en Tijuana y no quedé, y esta vez que lo hicieron en Mexicali no quería ir, estaba desilusionado, y la gente me decía ve, y ese día mi mamá se levanta y me dice 'Hey ¿no piensas ir al casting? Ya no es tanto por ti, sino por la gente que quiere que vayas'", dice.

"Y dije, sí es cierto, no tengo nada que perder y me fui con lo que traía puesto. Llegué, cantaron 15 personas, luego yo canté Regresa hermosa, de Gerardo Ortiz, Eres la mejor de todas y El color de los ojos... y se quedan conmigo".

En el siguiente filtro le pidieron más canciones, tocar guitarra y lo pasó. Después fue llenar papeles, contar su historia y grabar un video que se mandaría a México donde se autorizaría si entraba o no.

"Me grabaron y me dicen: nosotros te hablamos. Pensé 'no me van a hablar' pero iba contento porque pasé los filtros".

Pero dos meses después llegó una llamada donde le notificaron que prácticamente estaba dentro.

"Ya me habían hecho bromas, que decían somos La Voz y se reían de mí, pero contesté y me dijeron que tenía un 98 por ciento de que estaba en el programa. Me emocioné pero no tanto, pero a los dos días, me dieron datos de vuelos y me la creí cuando aterricé y vi a la gente con el chalequito de la Voz, dije 'no manches, qué chilo', así empezó la aventura"

"Si te quedas cantas y otro, si no te escogen los couch hay probabilidades de que no salgas en el programa".

Lo pasó y le dieron la canción Bachata rosa, de Juan Luis Guerra, que cantaría para los couch Natalia Jiménez, Maluma, Anita y Carlos Rivera.

"Fue algo increíble porque yo me presenté como regional mexicano y era una bachata que nunca había escuchado. Cuando me la dieron no me gustaba y me lo tomé como reto, vi la letra y dije la voy a sacar, me agarré con la guitarra todos los días", comparte.

"No a todos dejan tocar la guitarra, por problemas de que te vayas a equivocar, y recuerdo que le canté la canción al primer vocal couch y le gustó, así la vamos a tocar, me dijo, pero los productores decían que con la pista, entonces me escucharon y les gustó, que así la presentara. Yo bien emocionado porque les gustó".

Y quedó en La Voz México

Finalmente llegó el gran día, cuando le dijeron 'Hugo, te toca' sintió un poco de nerviosismo, pero una vez que la puerta se abrió, caminó por el foro y vio las sillas y detrás de ellas las siluetas se dijo a sí mismo: "esto es lo que te gusta, lo que quieres, cuál nervio, estás aquí, a darle", y arrancó..

El primero en voltear su silla fue Maluma, y se supo dentro. Luego volteó Natalia, Anita y finalmente Carlos. "Yo no me la creía".

"Elegí a Natalia, todos me reclaman por qué no me fui con Carlos, porque era el único mexicano, pero desde Mexicali decía me voy con Carlos o con Natalia, con ella por la trayectoria y es de un género que combina con el regional y me podía dar enseñanza", dice.

"De Mexicali íbamos cinco y de Tijuana y Ensenada tres, éramos ocho que nos juntábamos y pensamos que no debíamos estar en el mismo equipo, Luis Ochoa era mi compañero de cuarto y él pasó antes que yo y se quedó con Carlos... por eso me fui con Natalia, por su trayectoria y el pacto que habíamos hecho".

Haber estado en La Voz México fue para él una manera de formalizar el trabajo que ha venido haciendo desde que empecé en la música. "Ya no es lo mismo que me vean como el chico de los covers, que salió en La Voz y eso motivación, porque estar allá te llena de buena vibra, de salir adelante y en un futuro poder colaborar con ellos", dice.

"Ahora quiero seguir con ese mismo entusiasmo para lograr cosas grandes".

Lo que sigue, adelanta, es grabar videos oficiales, agendar presentaciones, primero en Mexicali, donde vive, y luego en Culiacán, su tierra.

LOS COVERS

Hugo Coronel promociona en plataformas digitales:

El poder de tus ojos, de la Banda MS

Por qué no te enamoras, de Joss Favela

El poder de tu mirada, de Alta Consigna

Próximamente lanzará temas inéditos y composiciones propias.

SÍGUELO EN SUS REDES SOCIALES

Facebook: HugoCoronelOficial

Instagram: hugo_coronel

Twitter: HugoCoroneel