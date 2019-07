CantarÃ¡ DalÃº en inglÃ©s en su nuevo disco

Cantará Dalú en inglés en su nuevo disco

La cantante y compositora sinaloense desea conquistar Estados Unidos con su segundo disco, que incluye su sencillo 'Driving in my car'

Leopoldo Medina

Dalú lanzará el 19 de julio su primer tema en inglés llamado 'Driving in my car'.

Tras el éxito de su primer disco debut al que llamó Dalú, la cantante y compositora sinaloense de 23 años, da un paso más en su carrera, presentando el primer sencillo del segundo disco, pero esta vez en inglés, llamado 'Driving in my car'.

Dalú es una chica orgullosamente sinaloense que desde muy pequeña supo que la música era su camino, por ello se preparó con clases de música, encontrando con ello su propio estilo interpretativo, además de componer sus propias canciones y compartirlas en sus redes sociales.

“Tenía nueve años cuando mi pasión por la música se despertó, ya más grande empecé a trabajar en proyectos que compartí en mis redes sociales, lo que me llevó a grabar mi primer disco en español llamado Dalú”, expresó.

El disco lo grabó en enero de este año, y está formado por 10 temas, entre ellos 'Dime', 'No quiero', 'Lloro', 'El ladrón de mis ojos', entre otros, es un álbum en el que le canta al amor y está disponible en plataformas como Spotify, YouTube, Apple Music, entre otras.

“Este primer disco es muy pop, con fusiones de country, rhytm y blues, y lo grabé aquí en Culiacán, en un estudio que formé en mi casa”.

De este disco su sencillo 'Dime' logró despuntar, alcanzando más de un millón de vistas en su primera semana, al igual que 'No quiero', melodías que le fueron abriendo puertas a Dalú.

A la conquista de Estados Unidos

'Driving in my car' es el título que se desprende del que será el segundo disco 'The cool is girl', aunque en el 2018 ya había presentado el tema 'Elvys's look' tema también compuesto por ella, y que forma parte de este segundo disco.

“El disco se lanza el 19 de julio, es una fusión de pop-country, muy versátil, en donde narro historias propias, otras que escucho y que me han compartido”.

La idea de grabar en inglés se debe a la cercanía con el público estadounidense al radicar en ese país, con el objetivo de abrirse camino en el mercado norteamericano.

“Empecé con el tema 'Runaway' y se pensó crear un EP con cinco canciones, pero seguí escribiendo, le gustaron a mi productor y decidimos lanzar un disco completo de 14 temas, además de grabar algunos videos oficiales”.

Su talento musical y frescura, le han permitido a Dalú presentarse en distintos lugares, como Mazatlán donde realizó un show para la comunidad de norteamericanos, canadienses y australianos que radican en el puerto.

“En noviembre participaré en un evento country que se realiza cada año en Mazatlán organizado por el cantante canadiense Brend Stone, cantaré solo en inglés”.

Dalú cuenta que entre de sus deseos está formar parte de alguna disquera, ya que su carrera la ha realizado de manera independiente, solo con el apoyo de una empresa de publicidad para sus videos oficiales.

“La música ha representado mis 23 años de vida y quiero llegar hasta donde pueda, pero sobre un escenario”.

Síguela en su redes

Facebook: Dalú Música

Instagram: dalumusica

YouTube: Dalú Música

Twitter: @Dalumusica