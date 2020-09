Capitanía Regional de Puerto de Mazatlán inicia entrega de despachos vía la pesca

José Enrique Mora Reyes informa que ya se entregó un despacho para una embarcación que saldrá hacia las costas de Guerrero Negro, Baja California Sur, para esperar allá el inicio de capturas el próximo 26 del mes en curso

Belizario Reyes

MAZTLÁN._ En la Capitanía Regional de Puerto de Mazatlán inició ya la entrega de despachos vía la pesca para las embarcaciones que saldrán a la próxima temporada de capturas de camarón en altamar.

Ayer se entregó un despacho para una embarcación que saldrá hacia las costas de Guerrero Negro, Baja California Sur, para esperar allá el inicio de capturas el próximo 26 del mes en curso, informó el Capitán Regional de Puerto de Mazatlán, José Enrique Mora Reyes.

Agregó que por la tarde llevarían a dicha dependencia documentación para solicitar otros tres despachos con el mismo destino.

“El 24 de septiembre, mañana (jueves) inicia la entrega de despachos para quienes van al polígono de Altata”, añadió Mora Reyes en entrevista.

Precisó que primero saldrán quienes van a las costas de la Península de Baja California a esperar el inicio de la próxima temporada de pesca y el 27 quienes van rumbo al polígono de Altata.

Como no se ha resuelto si el Gobierno federal otorgará o no el subsidio al diésel marino, dijo, hasta el momento no se sabe cuántas de las cerca de 500 embarcaciones camaroneras de la flota de Mazatlán saldrán a la próxima temporada de capturas.

Pero manifestó que ojalá las tripulaciones de los barcos que sí van a salir tramiten con tiempo su despacho vía la pesca y no lo dejen todo a última hora.

Mora Reyes también dio a conocer que actualmente en dicha Capitanía Regional de Puerto de Mazatlán se expiden documentos como libretas de mar a los tripulantes de embarcaciones, el martes se entregaron 26 y ayer también 26.

Para evitar los contagios del Covid-19, se les pide a los solicitantes guardar la sana distancia y atender las disposiciones sanitarias, aunque ya adentro algunas personas no guardan su distancia de al menos un metro y medio una de otra, pero se les pide que lo hagan para prevenir contagios, expresó Mora Reyes.