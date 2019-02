ESTE LUNES 25 DE FEBRERO

Cáritas entregará apoyos a damnificados por Huracán Willa

Se trata de la segunda ministración, por mil 500 pesos, a habitantes de Rosario, Escuinapa, Tecuala y Acaponeta

Belizario Reyes

El próximo lunes Cáritas México y Cáritas Estados Unidos entregarán la segunda ministración de apoyos a los afectados por el Huracán Willa en Rosario y Escuinapa, y el norte de Nayarit.

"Se apoyaron 300 familias, se les otorgaron 3 mil pesos (a cada una), pero en dos ministraciones, una ya se entregó, ya hicieron uso de ella y la otra la vamos a entregar a partir del lunes", dijo el director operativo de Cáritas Mazatlán, Miguel Ángel Ríos.

Precisó que son 300 familias ubicadas en Aguaverde, Chametla, El Pozole , Apoderado y Duranguito, Rosario, así como Teacapán e Isla del Bosque, en Escuinapa, mientras en Nayarit está Tecuala y Acaponeta.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Cáritas Mazatlán, se dio a conocer que este segundo apoyo, correspondiente a mil 500 pesos, se hará a través de una tarjeta de BanCoppel.

El Secretario de la Dimensión de Cáritas Nacional, Alberto Arciniega, precisó que desde esta agrupación se hizo una colecta nacional a través de las diferentes diócesis de la Iglesia Católica.

Con ayuda de Cáritas Estados Unidos se propuso hacer un proyecto con Cáritas de Mazatlán para apoyar no solamente a la Diócesis de Mazatlán y a la Diócesis de Nayarit, en este último estado a los municipios de Acaponeta y Tecuala.

"La intención de por qué dinero en efectivo y no darles otro tipo de apoyo, en muchas ocasiones las personas donan la despensa, es lo más típico lo que entregan las Cáritas o la misma Iglesia la que llega con un producto, pero en emergencias anteriores, por ejemplo la de Los Cabos (Baja California Sur) hace unos años, muchas personas les ayudaba bastante la despensa, pero después no sabían o no tenían la capacidad de comprar otro tipo de cosas", añadió Arciniega.

Añadió que después de esta segunda ministración se contempla apoyar a las personas afectadas por dicho huracán con talleres sobre qué hacer ante un fenómeno meteorológico, todo lo cual viene a sumar a lo que ya se les apoyó por parte de los diferentes niveles de gobierno o de otras instituciones de asistencia y empresas privadas.