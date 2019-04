Carlos Araujo y Abel Cruz libran la romana para su combate por el cetro WBC Latino Super Pluma

La función se celebrará este viernes en el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con gran éxito superaron el primer obstáculo los pugilistas Carlos “Príncipe” Araujo y Abel “Coyotito” Cruz, tras superar la prueba de pesaje, previo al Campeonato WBC Latino Super Pluma que se celebrará este viernes 5 de abril.

Tras un exitoso paso sobre la romana, el cuadrilátero que se armó en el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán, se encuentra más que listo para albergar esta gran pelea, en donde Cruz y Araujo lo dejarán todo en busca de levantar el cinturón.

Ambos boxeadores dejaron ver su rigurosa e intensa preparación al cumplir con su principal objetivo, el cual es dar el peso para esta pelea, por lo que lo siguiente para ellos será salir al ring y dejarlo todo.

El mazatleco Abel “Coyotito” Cruz se mostró satisfecho de haber logrado dar el peso, ya que ha sido un largo camino para poder llegar en su máximo nivel a esta competencia, registrando así un peso de 58.400.

“Me siento muy bien, muy fuerte y contento, superando una de las pruebas más difíciles, y sobre todo, contento por el gran apoyo que he tenido por toda la gente de Mazatlán”, dijo Cruz.

“Ésta será una gran pelea, tengo del otro lado a un rival duro, pero venimos fuertes para superar eso y más, y vamos con todo mañana, pues podrán ver un buen boxeo”, añadió el “Coyotito”.

Por su parte, el pugilista mochitense Carlos “Príncipe” Araujo también superó la prueba con un peso de 49.800, por lo que también buscará dejar una gran pelea y saldrá a dejarlo todo.

Quien no se quedó atrás y a su vez buscará sacar la cara por el puerto será la joven boxeadora, Marisol Moreno, quien tendrá un duro encuentro ante la duranguense Rocío Urquijo.

“Me siento muy bien, feliz y satisfecha del trabajo que he venido haciendo para poder pasar esta prueba (báscula), me siento bien porque he entrenado bien y me siento confiada conmigo misma”, dijo Moreno.

En cuanto al combate, Moreno expresó no saber mucho de su rival, pues nunca le ha tocado verla pelear, pero se siente segura y buscará dar una excelente actuación, donde promete un boxeo estilizado, pero agresivo, haciendo uso de su mejor arma, la distancia, pero si es necesario entrará a fajarse.

PARA SABER

Esta velada boxística está pactada a celebrarse este viernes 5 de abril, en punto de las 20:00 horas, en el Centro de Usos Múltiples, donde se estarán desarrollando un total de seis peleas.

PESAJE

Primera pelea

Blanca “Supernova” Torrescano (55.100 kg.) vs. Juana Félix (55.300 kg.)

Segunda pelea

Marisol Moreno (61.700 kg.) vs. Rocío Urquijo (60.500 kg.)

Tercera pelea

Fernando “Tic-Tac” Somera (61.900 kg.) vs. Héctor “Catrín” Vargas (60.500 kg.)

Cuarta pelea

Adalberto Moreno (61.700 kg.) vs. Daniel David Quiroz (63.900 kg.)

Quinta pelea

Luis “Peluchín” Araujo (49.800 kg.) vs. Juan Carlos Viera (53.700 kg.)

Estelar Campeonato WBC Latino Super Pluma

Carlos “Príncipe” Araujo (57.400 kg.s) vs. Abel “Coyotito” Cruz (58.400 kg.)