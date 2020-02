POLÍTICA

Carlos Castaños: "Morena, sí es un peligro para México"

El Diputado Federal del PAN destaca que el país vive una crisis en salud, seguridad y en el campo

Leopoldo Medina

“Morena sí es un peligro para México”, resaltó el Diputado Federal del PAN Carlos Castaños, al dar a conocer que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene al país sumergido en una fuerte crisis de salud, de seguridad, y ahora también al campo.

Ante medios de comunicación, Castaños abordó como primer punto la crisis de medicamentos que actualmente se vive en el país, producto de la falta de sensibilidad del Gobierno Federal, para tomar la decisión a través de sus diputados de Morena para eliminar el Seguro Popular, originando una serie de consecuencias preocupantes, con un nuevo Insabi que no tiene pies ni cabeza.

“Ahora nos quieren dar medicamentos chinos, importados, que no cubren las especificaciones mínimas que marca la Organización Mundial de la Salud, para poder ser repartidas, y suministradas a los mexicanos, a los que hemos llamado medicamentos patito”, señaló el Diputado Federal.

Resaltó que esta acción demuestra como la 4T sólo juega con los mexicanos, queriendo ofrecerles medicamentos patito, con la intención de “tapar el ojo al macho” y de querer entregar esto para que la gente ya no se esté quejando, con un medicamento que no vendrá a curar a los enfermos de México.

Agregó que este tipo de acciones ya se vivieron en el país en los 80, cuando se repartieron medicamentos que se compraron en otro país, repartiéndose en las administraciones de Salinas,y Zedillo, lo que generó consecuencias de más niños con cáncer en los 90.

Resaltó hay que prender las alarmas con esta intensión que pretende el Gobierno Federal, esto ante un escenario de quejas, como lo fue la del movimiento del Fucam, fundación a la que se le dejó otorgar recurso que se le daba a esta asociación civil, para atender a mujeres con cáncer de mama, en donde ya no se atenderán a casos nuevos.

“Esto nos preocupa mucho, y queremos exigir a la COFEPRIS, que aplicados, y apegados a la normatividad, se pongan las pilas, y que sean garantes, de que los medicamentos que se entreguen a México, sean los que cumplan con la calidad, y que realmente sirvan para curar, aliviar a los pacientes”, resaltó.

Justicia para la mujer

El tema de la inseguridad fue otra de las crisis que destacó el Diputado Federal en su discurso, refiriéndose exclusivamente a los feminicidios, y violencia contra la mujer, aspecto que generó recientemente un movimiento llamado “Un día sin nosotras”, al que muchos gobernantes del país, se han manifestado y sumado, incluyendo Sinaloa.

En contra parte señaló Castaños, el Presidente de México, se ha pronunciado diciendo que la derecha ha sido la causante de los feminicidios, y que no está de acuerdo con este movimiento que nace de la sociedad, y que lo único que clama es justicia para las mujeres y que no haya más feminicidios.

“Han habido más de mil feminicidios, los hubo en 2019, y actualmente llevamos 70 en lo que va del año, destacando casos como el de Ingrid, Fátima, el de Lupita aquí en Sinaloa, lo que nos llama poderosamente a la acción”, subrayó Castaños.

El Diputado Federal, hizo ver que el Presidente de México minimiza lo que les está pasando a las mujeres, pero sí pondera la rifa del avión, por encima de las circunstancias que sin duda debería de atender.

“Quien no lo acepta tampoco es el Alcalde de Culiacán. Él dice que esto no es un movimiento al que él se quisiera sumar, que no acepta este tipo de medidas, y lo que está haciendo es ir en contra de lo que la ciudadanía está demandando, que es precisamente más justicia, y seguridad para todas las mujeres”.

Resaltó que en el Día de la Bandera, el rojo es el color que predomina en México, el que más está ahogando al país, razón por la cual, el Diputado Federal invita a ser más sensibles, y redoblar esfuerzos.

“Yo estoy en la mejor disposición de hacerlo, y espero que el Presidente de la República esté en ese ánimo para combatir los feminicidios, y que no siga minimizándolo, viéndolo como un problema menor, pareciera que tenemos un Presidente machista, que no entiende que a las mujeres las están matando, de todas las edades, y a lo largo y ancho del país”.

Ante esto, Castaños propone se cree una fiscalía especializada, que atienda los feminicidios en México, una autoridad que se dedique específicamente a la investigación de este tipo de casos, y dar el castigo a los culpables, ya que de seguir esto así, no hay incentivos, motivos, por los cuales aquellas personas que se dedican a esto dejen de hacerlo.

“La crisis en seguridad ya la tenemos, el año pasado fue el más violento en la historia de este país, tuvimos más de 35 mil homicidios, y en el caso de feminicidios fue una etapa crítica”.

Un campo abandonado

A estas dos crisis, el Diputado sumó una más, ahora se asoma la que vive el campo en el tema alimentario, derivado de que el Gobierno Federal no atiende lo que está pasando en el campo, donde los agricultores no están siendo apoyados, y que este país en materia de agricultura, no puede ser dividido, tal y como lo está el Presidente, entre agricultores, y productores de primera y de segunda.

“Parece que los productores sinaloenses, los medianos y los grandes que en Sinaloa son muchos, no le importan al Presidente, no está viendo que la crisis de fondo tiene que ver con la alimentaria, porque si no hay garantías como tanto lo han exigido los productores sinaloenses, nos situará en una realidad muy complicada”.

Sin garantías resaltó Castaños, lo que sucederá, es que se perderá la producción, y que los productores dejen de sembrar, o que se vean ante una circunstancia preocupante, sobre todo al estar a solo dos meses de levantar la cosecha.

“Si no hay garantías para el precio del maíz, México estaría ante una crisis alimentaria, y es lo que debemos evitar que llegue, por esta razón, el Presidente debe ser más sensible, pero no lo es, en su reciente visita a Culiacán, solo dejó malas noticias, despreciando las capacidades que tienen los medianos y grandes productores, para ofrecer el alimento a todos los mexicanos”.

El Diputado Federal subrayó la urgencia de atender estas tres crisis que vive el país, con la prontitud e importancia en su justa dimensión.

“Desde el legislativo me sigo comprometiendo, y así lo he manifestado, a todo lo que esté a nuestro alcance hacerlo, para que este Gobierno Federal, tome decisiones más sensatas en beneficio de la población”.