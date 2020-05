ROMA._ El español Carlos Sainz, actualmente en las filas de McLaren, será piloto del equipo Ferrari de Fórmula Uno a partir de la temporada de 2021, anunció este jueves la escudería italiana.

Sainz, de 25 años e hijo del bicampeón del mundo de rallys, firma por dos años con Ferrari en sustitución del tetracampeón alemán Sebastian Vettel y para ser el compañero del monegasco Charles Leclerc.

El madrileño llegó a la F1 en 2015 de la mano de la escudería Toro Rosso, en la que permaneció hasta mediados de la campaña de 2017, cuando fichó por Renault. Al acabar la temporada 2018 pasó a las filas de McLaren, en la que permanecerá hasta que acabe este año.

I’m very happy that I will be driving for Scuderia Ferrari in 2021 and I'm excited for my future with the team.

I still have an important year ahead with McLaren Racing and I really look forward to go back racing with them this season. pic.twitter.com/UXkTzFzUgV