Casi no salía de su residencia en un barrio rico de Málaga: Lozoya se escondía en una cárcel de oro

Sinembargo.MX

12/02/2020 | 11:06 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos en la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga (España) en una urbanización de lujo de la capital de la Costa del Sol en la que, según señalan fuentes al diario El País, residía en una vivienda de la que prácticamente no salía.

De acuerdo con la nota firmada por Óscar López-Fonseca y Javier Lafuente, “la detención se produjo, precisamente, en una de esas salidas. Fuentes policiales señalan que no opuso resistencia”.

La Policía Nacional de España confirmó a través de su cuenta de Twitter que Lozoya fue detenido en las inmediaciones de una urbanización de Málaga gracias a la “excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional”.

Emilio Lozoya se encontraba escondido en la misma ciudad, un paraíso en el Mediterráneo, en donde apenas en mayo pasado fue detenido su presunto socio en negocios ilegales, el empresario mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

En los últimos años, Málaga ha ganado terreno en la llamada Costa del Sol del Mediterráneo como una ciudad que suma lujos y diversión al estilo de vida de los millonarios no sólo de España y Europa, sino de diversos países.

La detención se produjo a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) que el pasado mes de mayo lanzó una orden de detención internacional contra él. A Lozoya se le acusa de fraude, corrupción y soborno durante los años 2012 y 2013.

Lozoya estaba prófugo y en paradero desconocido después de que la FGR lo acusó de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes.

En declaraciones a Milenio Televisión, el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, destacó que, tras confirmarse el arresto, procede ahora viajar a España y apoyar a su cliente. “Tenemos todos los elementos de prueba para defenderlo”, aseveró.

Apuntó que tanto él como la familia de Lozoya desconocían la detención hasta el anuncio de la FGR.

Lozoya fue director de Pemex desde 2012 hasta 2016, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Siendo un economista con vasta experiencia internacional y miembro de una familia con profundos lazos con el poder en México, cayó en desgracia por su supuesta implicación en los sobornos de Odebrecht.

Con el arribo del Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder en diciembre de 2018, la nueva FGR empujó una investigación en contra de Lozoya, y en mayo de 2019 se emitió una orden de captura.

Además, el año pasado fue inhabilitado por 10 años para ocupar un cargo público por la Secretaría de la Función Pública (SFP) , una decisión validada el pasado 6 de febrero por un tribunal. Y también se le congelaron las cuentas.

A finales de enero, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que se iniciará una investigación sobre la compra de acciones de un astillero español en proceso de quiebra, conocido como “Hijos de J. Barreras S.A.”, durante la gestión de Emilio Lozoya Austin en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Detalló que entre abril y noviembre de 2013, el Consejo de Administración de Pemex Comercio Internacional (PMI), a propuesta de Lozoya Austin, aprobó la compra de acciones en el astillero español en un escenario en donde estaba por iniciar un proceso de quiebra.

La detención de Emilio Lozoya, de 45 años, también provocó la atención de medios españoles por este astillero y su relación con la petrolera Xunta.

De acuerdo con ElDiario.es, bajo la dirección de Lozoya en Pemex, la petrolera mexicana y la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, acordaron una “alianza estratégica” que dio lugar a varios acuerdos y promesas de construcción de una veintena de buques en Galicia y miles de puestos de trabajo. Aquellos acuerdos se quedaron, no obstante, reducidos a la construcción de dos buques, la fracasada compra del astillero vigués Barreras, un montón de promesas incumplidas y una denuncia de la Fiscalía General de la República.

La nota firmada por el periodista Miguel Pardo refiere que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía de su Gobierno, Francisco Conde, llegaron a reunirse y fotografiarse en México en 2014 con Lozoya, que fue clave en la compra del astillero Barreras por parte de Pemex.