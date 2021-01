Casos de Covid-19 aumentan y el peso gana 1.2% en la semana: dólar spot en 19.77; el IPC cae 1.79%

El ánimo de los inversores dejó de apostar por la compra de activos de mayor riesgo por las dudas que desató la perspectiva de recuperación económica mundial, debido al endurecimiento de los confinamientos en Alemania y Francia

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El nuevo plan de estímulos económicos en Estados Unidos, presentado por el Presidente electo Joe Biden, estimuló a los mercados, que se vieron afectados más tarde por los confinamientos más estrictos en diversos países de Europa debido al repunte de los casos de la COVID-19 en China.

El ánimo de los inversores dejó de apostar por la compra de activos de mayor riesgo por las dudas que desató la perspectiva de recuperación económica mundial, debido al endurecimiento de los confinamientos en Alemania y Francia. Además debido a que China reportó la mayor cantidad de casos diarios de la enfermedad en más de 10 meses.

Durante la semana la moneda mexicana logró una apreciación de 1.21 por ciento, equivalente a 24 centavos menos que los 20.0620 pesos por dólar en que cerró el viernes anterior. En el periodo cotizó en un máximo de 20.1930 pesos por dólar y hasta un mínimo de 19.6750.

El peso cerró la sesión con una depreciación de 4 centavos, o 0.20 por ciento. El dólar spot se vende en 19.7740 pesos, en tanto que en ventanillas de BBVA se coloca en los 20.05 pesos por cada billete verde. A lo largo de la sesión el tipo de cambio tocó un máximo de 19.9000 y un mínimo de 19.7150 pesos por dólar.

El IPC (S&P/BMV IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se depreció durante toda la jornada del viernes y anotó un descenso no visto desde finales del mes de octubre, debido al recrudecimiento de los confinamientos en el mundo.

En la semana el principal indicador de la bolsa BMV anotó una caída de 1.8 por ciento.

El IPC se coloca en las 45 mil 868.24 unidades, un descenso de 0.44 por ciento, equivalentes a -202.67 puntos.

La pandemia también sigue avanzando a un ritmo acelerado. Las muertes por coronavirus a nivel global ya alcanzaron los dos millones y el país con mayor número de defunciones registradas es Estados Unidos, seguido por Brasil, India, México y Reino Unido.

“Lo anterior sigue representando un riesgo para la recuperación económica global”, advierte Gabriella Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco BASE.

En el ámbito local, México reportó el jueves 16 mil 468 nuevos casos confirmados de coronavirus, la segunda cifra diaria más alta de contagios desde que comenzó la epidemia, según datos oficiales.

En México, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) reveló que, en septiembre del 2020, 15 de los 32 estados del país mostraron retrocesos mensuales, con las mayores caídas registrándose en Nayarit (16.69 por ciento), luego de crecer 15.14 el mes previo, seguido de Colima (7.66) y Chiapas (7.37). En contraste, los mayores aumentos a tasa mensual se observaron en Zacatecas (9.69), Quintana Roo (6.15) y Ciudad de México (4.87).

